Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mahalle ziyaretleri kapsamında Hanımınçiftliği Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerinin doğrudan dinlendiği toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve teşkilat temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mahalle ziyaretlerini düzenli olarak sürdürdüklerini belirtti.

EKSİKLİKLER VE TALEPLER YERİNDE DİNLENİYOR

Sorunları makam odalarında değil, sahada dinlemeyi tercih ettiklerini ifade eden Taşkın,

"Her hafta farklı bir mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, eksikliklerini ve taleplerini yerinde dinliyoruz. Bu buluşmalar sayesinde hem vatandaşlarımızla istişare ediyor hem de yapılması gereken çalışmaları daha sağlıklı planlama imkânı buluyoruz"

şeklinde konuştu.

Deprem sonrası toparlanma sürecine de değinen Taşkın, yaklaşık iki buçuk yıldır şehrin yaralarını sarmak için çalışmaların devam ettiğini ve yeniden yapılanma sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini sözlerine ekledi.

DEPREM KONUTLARI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, deprem sonrası yürütülen inşa faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Şehir genelinde konut ve iş yerlerinin büyük bir kısmının tamamlandığını belirten Bakan, eksik kalan konuların takibini sürdürdüklerini ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise belediyenin öncelikli hedefinin sahayı dinlemek olduğunu vurguladı. Yürütülen projelerin sadece konut yapımıyla sınırlı kalmadığını dile getiren Er, şunları kaydetti:

“Şehrin uzun vadeli içme suyu ve yol ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar devam ediyor. Modern bir Malatya için altyapı, spor ve kültürel projeler eş zamanlı yürütülüyor. Şehir genelinde konutlar, iş yerleri ve sosyal donatı alanları plan dahilinde inşa ediliyor”.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, bu tür sahasal buluşmaların bürokratik süreçleri ve çözüm aşamalarını hızlandırdığını belirtti.

Hanımınçiftliği Mahalle Muhtarı Hamza Culum da mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini birinci ağızdan, doğrudan büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına iletme fırsatı bulduklarını söyleyerek toplantının koordinasyonuna katkı sağlayan yetkililere teşekkür etti.