Malatya Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla organize edilen 28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali, geleneksel karakucak güreş müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Festival programı dahilinde yer alan Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri, 28 Haziran Pazar günü Yeşilyurt’un Çırmıktı bölgesindeki Yeşilyurt Güreş Sahası’nda gerçekleştirilecek.

MÜSABAKALAR GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, karakucak güreşlerinde sporcuların tartı işlemleri sabah saat 09.00 ile 12.00 arasında tamamlanacak. Kıyasıya mücadelelerin sahne olacağı müsabakalar ise saat 12.00 itibarıyla başlayarak gün boyu devam edecek.

Güreş ağalığını Adil Nalbant’ın üstlendiği organizasyonda pehlivanlar şu kategorilerde er meydanına çıkacak: Minikler, Yıldızlar ve Gençler

KURUMLARDAN ORTAK ORGANİZASYON

Geleneksel spor kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği etkinlik, geniş bir kurum ortaklığıyla hayata geçiriliyor.

Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri; Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı, İstanbul Yeşilyurtlular Derneği, Malatya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odası iş birliğinde organize ediliyor. Etkinliğe ayrıca Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilyurtlular Yardımlaşma Derneği de katkı sunuyor.

Festival Düzenleme Kurulu, tüm Malatyalıları ve sporseverleri 28 Haziran'da Çırmıktı'da gerçekleştirilecek olan geleneksel güreş müsabakalarını izlemeye davet etti.