Asrın felaketinin yaralarını sarmak için Malatya genelinde gece gündüz demeden yürütülen kalıcı konut projelerinde tarihi bir dönemece girildi. Şehirdeki depremzede vatandaşların tamamını kalıcı ve güvenli yuvalarına kavuşturmak amacıyla hummalı bir çalışma yürütülürken, teslimat süreci için net bir takvim belirlendi.

Malatya genelinde ilan edilen büyük hedef doğrultusunda, 17 Temmuz tarihine kadar ildeki tüm hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi ve evine yerleşmeyen tek bir depremzedenin bile kalmaması amaçlanıyor.

Bu büyük konut hamlesinin en önemli duraklarından biri de bir mahallenin daha yuvasına kavuştuğu Battalgazi ilçesi oldu. 6 Şubat depremlerinin hemen ardından inşasına başlanan ve kırsal mimariye uygun şekilde tasarlanan Battalgazi Düzyol Mahallesi’ndeki 12 adet kırsal konutun yapımı tamamlandı. Düzyol Mahallesi'nde tamamlanan konutların anahtar teslim süreci bugün itibariyle başladı.