Malatya Yeşilyurtspor Kulübü’nün 11 Haziran 2026’da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, bugün Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Malatya futbolu için tarihi kararların alındığı kongreye, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in açıklamaları dikkat çekti.

Genel kurulda katılımcılara hitap eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya’nın bir futbol şehri olduğunu belirterek, kulübün yeni kimliği için kamuoyu araştırması yaptıklarını açıkladı.

Başkan Sami Er, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Malatya bir futbol şehri ve futbol, Malatyaspor için hakikaten sadece bir skor meselesi değil; aidiyet ve yürek meselesi. Tribünlerde son zamanlarda Malatya'nın futbola nasıl bir özlem duyduğunu hepimiz gördük. Biz, Yeşilyurtspor’un yeni isminin ve renginin ne olacağı konusunda bir anket ve kamuoyu araştırması yaptık. Kamuoyundan aldığımız konsensüsle karar verdik; rengimiz sarı-kırmızı olacak, bu net. İsmi ne olacak dediğimiz zaman da kamuoyunun ekseriyeti 'Malatyaspor' olsun dedi. Biz de Yeşilova (Yeşilyurt) spor isminin Malatyaspor olması gerektiğini anladık.”

TEMLİKLERDEN VAZGEÇİLDİ

Konuşmasında efsane Malatyaspor’u elinde tutmaya çalışan Muhammed Güner’e teşekkür eden Başkan Er, kulübün üzerindeki borç yükü ve temliklerin kaldırılması için yürütülen görüşmelerin detaylarını paylaştı. Sami Er, fedakarlık yapan isimleri tek tek açıklayarak şunları söyledi:

“Muhammed Güner kardeşim elindeki dar imkanlarla efsane Malatyaspor'u elinde tutmaya çalıştı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önce onunla görüştüm; hiçbir beklentisi olmadan, 'Başkanım sen ne dersen, hemşerilerim ne derse ben varım' dedi. Ciddi bir borç yükü ve temlikler vardı. Huzurunuzda Haşim Karadağ kardeşime de teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüştük ve TFF nezdindeki tüm haklarından, temliğinden vazgeçti. Dün İlhan Tavuk kardeşimizle de görüştüm. Onun da bir temliği vardı; 'Başkanım sen ne dersen o' diyerek temliğinden vazgeçti.”

"DÜŞME HATTINDAN PLAY-OFF FİNALİNE GELDİK"

Takımın geçmiş yönetimlerden devralındığı döneme de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

"Takımı devreden Adnan Çoban'ın da çok emeği var. Takım bildiğiniz gibi düşme hattındaydı. Aldık bunu, düşme hattından kurtulalım derken play-off finali oynadık. Nasip değilmiş. Olsaydı çok iyi olacaktı"

diyerek, yeni dönemde Malatyaspor ismiyle yola devam edileceğini resmen duyurdu.

“İKİ KULÜP BİRLEŞTİ”

Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Ramazan Ayhan ise iki kulübün birleştiğini şu sözlerle ifade etti:

“Takımımızın yoluna Malatyaspor olarak devam edebilmesi için federasyon nezdindeki resmi işlemleri en kısa sürede tamamlayacağız. Bundan sonra, aslında olması gereken isimle, yani Malatyaspor olarak yolumuza devam edeceğiz. Ancak arkadaşlar, sadece talep etmek yetmiyor; bu sürecin hem birleşirken hem de ilerleyen dönemde ciddi bir maddi ve manevi külfeti var. Evet, bu birleşmeyi bizler istedik; fakat bu asırlık çınarı yaşatacaksak, köküne hepimizin su dökmesi gerekiyor. Bu yükün altından sadece belediyelerin ya da yönetim kurulunun çabasıyla kalkılamaz. Simitçisinden iş insanına kadar tüm kamuoyunun ve her Malatyalının bu çınara destek olması şarttır. Bunun için de en kısa zamanda geniş kapsamlı bir çalışma başlatacağız. Kamuoyu bu süreçte samimiyetini ortaya koyarsa, bu çınarın ne kadar büyüdüğünü ve köklerinin nesillere nasıl yayıldığını hep birlikte göreceğiz. Bu yüzden toplumun her kesiminden, en alttan en üste kadar herkesin sözde değil, özde ve tam destek vermesini bekliyorum.”