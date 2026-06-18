6 Şubat Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’nde yıkılan ve 31 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Özelif Sitesi’ndeki Kilis ve Baydoğan apartmanlarına ilişkin adli süreç devam ediyor. Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, binaların geçmişine ışık tutacak çok önemli bir ara karara imza atıldı.

1985-1991 YILLARI ARASINDAKİ O BELGELER İSTENDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bilirkişi raporunun beklenmesi yönünde karar verirken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na resmi yazı (müzekkere) yazılmasına hükmetti. Bu kapsamda, facianın yaşandığı binalara ait 1985-1991 yılları arasındaki pursantaj (yapılan işin oranını gösteren) belgeleri bakanlıktan talep edildi. Davanın bir sonraki duruşma tarihi ise 17 Eylül 2026 olarak belirlendi.

İLK DEPREMDE KİLİS, İKİNCİSİNDE BAYDOĞAN APARTMANI YIKILMIŞTI

Korkunç faciada, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde çöken Kilis Apartmanı’nda 27 kişi yaşamını yitirmişti. Öğleden sonra meydana gelen ikinci büyük depremde ise Baydoğan Apartmanı yıkılmış ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. İki binanın üst üste yıkılması sonucu toplamda 31 kişi ölürken, 22 vatandaşımız da yaralanmıştı.

SANIKLAR HAKKINDA "BİLİNÇLİ TAKSİR" SUÇLAMASI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede; fenni mesul, şantiye şefi ve aynı zamanda müteahhit olan S.Ç. ve A.B.H., müteahhit M.C., kooperatif başkan ve yöneticileri C.A., C.C., İ.V. ve Ş.P. ile kamu görevlileri İ.B., N.S. ve Y.K. yer alıyor. Sanıklar hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan hapis cezası isteniyor.

Son duruşmaya tutuksuz sanıklardan İ.B. SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, diğer sanık Y.K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Söz verilen sanıklar, suçlamaları reddederek önceki savunmalarını tekrarladı ve beraatlerini talep etti.