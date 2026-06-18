CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, bugün saat 14.00'te Parti İl Başkanlığı binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Görevden alınma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldız, parti içindeki gelişmeleri ve siyasi süreci değerlendirdi.

"20 YILLIK EMEĞİMİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE VERDİM"

lise yıllarından bu yana parti içinde üstlendiği görevleri kronolojik olarak anlatarak CHP'ye adadığı 20 yıllık siyasi geçmişini anlatan Barış Yıldız,

"Bugün bu salonda bulunanlar, Malatya'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenler, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'ndan yetişenler, Barış Yıldız'ı tanıyor ve biliyorlar aslında. Yıllarca, Cumhuriyet Halk Partisi saflarında gerçekleştirmiş olduğum mücadeleye hepiniz tanıklık ettiniz. 2000'li yılların başında daha lise öğrencisiyken Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Lise Komisyonunda bir neferdim. 2007 yılında üniversiteyi kazandığımda, daha üniversiteye, fakülteme gitmeden Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidip üye oldum. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. 2010 yılına kadar sürdürdüğüm bu görev sonrasında 2010 yılında Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, Genel Başkan Yardımcısı oldum. Ardından üniversite hayatım bitince memleketim Malatya'ya döndüm. 2011 yılından 16 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulundum. Yine bu görevim biter bitmez, 2017 yılından 2022 yıllarına arasında iki farklı il kongresinde görev alarak iki dönem il yöneticiliği, oy yönetiminde eğitim sekreterliği görevini üstlendim. Aynı dönemde Cumhurbaşkanlığı aday kampanyasında 15 ilde sorumlu olarak halka umut olmak için çalıştım."

"BEN BU SÜRECİ İÇİME SİNDİREMİYORUM"

Mevcut görev değişiminin normal bir kongre süreciyle değil, tepeden inme bir müdahaleyle yapıldığını belirten Yıldız,

"Partimiz içerisinde kurulduğu günden beri, 2012 yılından beri parti okulunun eğitmeni olarak gerek Malatya'da, 30'a yakın ilde parti okulunun eğitimlerini verdim. 2023 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanlığı görevimi üstlendim ve ardından iki defa delegelerimizin oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin son üç yıldır il başkanlığı görevini yürütüyorum. Tabi bununla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organı olan büyük kurulda dört dönem Malatya delegesi olarak orada bulunma şerefini elde ettim. Değerli arkadaşlarım, bugün ben 40 yaşındayım. Hayatımın son 20 yılını, 20 yaşından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi için, cumhuriyet için, halk için, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı o mirasa sahip çıkmak için gençliğimi, emeğimi, inancımı Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim. Cumhuriyet Halk Partisi'mize feda olsun. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde 20 yıllık emeği olan bir kardeşiniz, bir yol arkadaşınızım. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'ndan gelenler bilirler. Bizlere verebilecekleri hiçbir koltuk, 80 öncesindeki Deniz Gezmiş'lerin tekme attığı tabureden daha değerli değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferi olmaya çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev vermeye çalıştık. Yeri geldi, sorumluluktan kaçmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim, eğer atamayla ya da bir kongreyle normal bir durumda olsaydı, elbette onu da mutlulukla karşılar, gelecek arkadaşımıza görevi devrederdik. Ancak, Uğur Çınar'ın altında bir nöbet değişimi yaşanmamakta. Bugün partimizin içerisinde bulunmuş olduğu tablo her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne ömrünü vermiş, üyesi olan, parti neferi olan Barış Yıldız'ı seçmektir. Tıpkı bu salonda bulunanlar gibi, tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenler gibi ben de bu süreci içime sindiremiyorum."

"AK PARTİ MÜDAHALE EDİYOR"

Parti genel merkezinin polis zoruyla işgal edildiğini ileri süren Yıldız,

"Değerli dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye demokrasiyi getiren ve her geçen gün demokrasiyi büyütme hedefini taşıyan partimiz, AK Parti yargısının müdahaleleri ve parti içerisindeki işbirlikçileri eliyle tarihi, benzeri görülmemiş bu butlan uygulayıcılarla karşı karşıyadır. Bu AK Parti yargısıyla, koltuk elde eden arkadaşlara karşı tavrımız nettir. Tarafımız her şeyden evvel Cumhuriyet Halk Partisi'ndendir. Değerli yol arkadaşlarım, bilinmesini isteriz ki, today kişisel bir sitem taşımıyorum. 40 yaşında, 3 yıl dan fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanlığı'nı yapma onurunu elde ettim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'mizin genel merkezini, baba ocağımızı, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanetini polis zoruyla işgal eden bir yönetimi kabul etmemiz elbette mümkün değildir. AKP'nin atadığı yargı eliyle, atadığı isimleri, AKP'ye siyaseten hizmet eden anlayışı ve onun Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da Malatya'ya atadığı hiçbir ismi, sadece ben değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm il başkanları, tüm yöneticileri ve tüm üyeleri, onlardan sonra da Malatya'da demokrasiye gönül veren hiç kimsenin kabul etmediği gibi, ben de kabul etmiyorum."

"ASIL MESELE ÖZGÜR ÖZEL DESTEKÇİLERİNE KARŞI RÖVANŞ ALMA NİYETİDİR"

Görevden almaların uydurulmuş gerekçelere dayandığını söyleyen Yıldız, asıl amacın kurultayı kaybedenlerin Özgür Özel destekçilerinden intikam alması olduğunu iddia etti.

"Tabii hepinizin bildiği üzerine, dün sözde mutlak yönetimin açıkladığı gerekçelerle görevden alınmamız, gerekçeleri uydurulmuş gerekçelerdir. Sadece benim değil, diğer il başkanlarımız, disipline verilen yol arkadaşlarımız, hakkında iddia bulunan tüm arkadaşlarımız bugün biliyoruz ki asıl mesele Türkiye'de 13 seçim kaybetmeyi sindirmiş, ancak parti içi demokrasiyle görevini ve koltuğunu kaybetmişlerin bunu sindirememesi ve üç yıl önceki büyük kurultayda Özgür Özel’in destekçilerine karşı bir rövanş alma niyetleridir. Üç yıl önce kaybettikleri kurultayın intikamını almaya çalışanlar, o kurultayın en etkin isimlerini de hedef almaktadırlar. Tutuklanan belediye başkanlarına baktığımızda, AK Parti'nin yargı eliyle, bir taraftan yandaş basının itibarsızlaştırmalarıyla, her geçen gün operasyon yapmaya nitelenmiş yandaş basın, AK Parti yargısı ve işbirlikçi içimizdeki işbirlikçileri hainlerinin operasyonları tamamen buna yöneliktir. Cumhuriyet Halk Partisi müesses nizama, Özgür Özel'i seçerek genel başkanı lideri yaparak meydan okumuştur. Son yapılan yerel seçimlerde bu meydan okumaya halk, Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaparak destek olmuştur. En büyük korkuları olacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olacağını görmeleridir. İşte bizler, ne pahasına olursa olsun, onları o koltuklardan rahat oturtmayacağız. Halkın iktidarını hep birlikte kuracağız." Malatya’da bir partide daha kriz! Kurucu il başkanı görevi bıraktı İçeriği Görüntüle

"ÖZGÜR ÖZEL VE VELİ AĞBABA İLE YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDECEĞİZ"

İsmet İnönü’nün "itibarda kalmak" ve "cesaret" ilkelerine atıfta bulunan Yıldız,

"Bugün ben ve diğer tüm arkadaşlarımız, bizi cezalandırabildiklerini düşünüyorlar. Bizden alacakları koltukla iktidarı alabilirler. Ancak Malatya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı İsmet Paşa'nın önemli bir lafı var. Önemli olan iktidarda kalmak değil, itibarda kalmaktır. Biz başımız dik, Özgür Özel'le, Veli Ağbaba'yla yürüyüşümüze devam edeceğiz. İnanıyorum halk bizimle. Birileri bizlere 'Niye Veli Ağbaba ile yürüyorsun? Niye Özgür Özel'le yürüyorsun?' diye bedel ödetmeye kalkarsa, onlara da sözümüz var. Geri adım atarsak namerdiz. Biz yine burada, Malatya'dan sesleniyorum. En son Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ettikten sonra Genel Başkanımız Özgür Özel, İsmet Paşa'mızın kabrini de ziyaret etti. Oradan hatırlattı, orada Genel Başkanımızın yanındaydım. O lafı hatırlıyorum. ‘Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalıdır’ diyor İsmet Paşa. İşte bugün cesareti, başta Özgür Özel, sonra Veli Ağbaba, il başkanınız olarak ben ve bu salonu dolduran sizler hep birlikte taşıyoruz. İyi ki varsınız."

"BU SENARYONUN YAZARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Yaşananların Malatya'yı aşan, iktidar ve dış güçler tarafından kurgulanan büyük bir oyun olduğunu savunan Yıldız,

"Bugün AK Parti yargısıyla, yandaş medyasına sırtını dayamış dahili beddahlar bilsinler ki, bu partiyi onlara bırakmayacağız. Değerli arkadaşlarım, gerek Ortadoğu'da, gerekse ülkemizde birileri müesses nizam eliyle büyük bir oyun kurmuştur. O oyunların eş başkanı kim olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu senaryonun yazarı Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti'dir. Bizler ne ülkeyi, ne partimizi Mustafa Kemal'in iki emaneti olan Cumhuriyetçiliği ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Recep Tayyip Erdoğan'lara teslim etmeyeceğiz. Bazı partilerin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan oyunun, kimisi kalesi olmak derdinde, kimisi fili olmak derdinde, kimisi veziri olmak derdinde. Maalesef bizim aramızdan çıkardığımız bu butlanclar da bu hikayenin, bu oyunun piyonu olmak derdindeler. Bu oyunu kurgulayan Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir ve onların eliyle o müesses nizamdır, dış güçlerdir. Değerli arkadaşlar, mesele Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanlığı'nda yaşanacak bir mesele değil, mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurulan o büyük oyundur. Ama onların bilmediği umutlu bir şey var. Bundan 100 yıl önce, onların oynadığı dahili ve harici beddahların oynadığı oyunu bozmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş bu halk, ilk seçimde onlara bunun bedelini de ödetecektir."