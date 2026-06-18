Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı ikinci birleşim toplantısını Meclis Başkanvekili Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirerek gündemindeki kritik maddeleri karara bağladı. Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi iştiraki MEGSAŞ’a (Malatya Ekmek Gıda San. ve Tic. A.Ş.) ait olan parselin geleceği oldu.

Gündemin 19. maddesine göre, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında taşınmaz satın alımı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu şu şekilde:

“Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın 09.06.2026 tarih ve 370991 sayılı olur yazısı okunup, eklerinin incelenmesi neticesinde; Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hanımınçiftliği Mahallesi 2131 no.lu toplam 9 bin 900 metrekare büyüklüğünde parselin bulunduğu alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre 29 no.lu Rezerv Alanı ilan edildiği, söz konusu alan üzerinde yapılan Toplu Konut Projesinde 2131 no.lu parselin proje dışı alanda bırakıldığı ve Maliye Hazinesine Devredilen mülkiyet 02.02.2026 tarih 3828 yevmiye ile tekrar Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki MEGSAŞ (Malatya Ekmek Gıda San. ve Tic. A.Ş.) adına tescili yapıldığı, hali hazırda mülkiyeti MEGSAŞ (Malatya Ekmek Gıda San. ve Tic. A.Ş.) ait Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hanımınçiftliği Mahallesi 2131 no.lu 9.900,00m² büyüklüğünde parselin, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında belediyemiz tarafından bölgedeki yapı bütünlüğünün sağlanabilmesi için Kentsel Dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ iştiraki olan GEDAŞ (Gayrimenkul Değerleme A.Ş.) Değerleme Raporu'nda belirlenen 25 milyon 987 bin 500,00 TL (Yirmi beş milyon dokuz yüz seksen yedi bin beş yüz Türk Lirası) bedelle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine istinaden belediyemizce satın alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”