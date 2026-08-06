Meteoroloji verilerine göre Malatya genelinde bugün kavurucu sıcaklar etkisini hissettirmeye devam ediyor. İl genelinde havanın açık ve sıcak geçeceği tahmin edilirken, en yüksek sıcaklıkların Doğanyol ve Yazıhan ilçelerinde 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Malatya ve İlçelerinde Bugün Hava Nasıl Olacak?

Görseldeki verilere göre ilçe ilçe hava durumu ve beklenen en düşük ile en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde:

Malatya Merkez: Sıcak, 36 derece

Akçadağ: Sıcak, 35 derece

Arapgir: Açık, 33 derece

Arguvan: Açık, 34 derece

Balaban: Sıcak, 35 derece

Battalgazi: Sıcak, 36 derece

Darende: Sıcak, 37 derece

Doğanşehir: Açık, 34 derece

Doğanyol: Sıcak, 38 derece

Hekimhan: Sıcak, 35 derece

Kale: Sıcak, 37 derece

Kuluncak: Açık, 33 derece

Pütürge: Sıcak, 37 derece

Yazıhan: Sıcak, 38 derece

Yeşilyurt: Sıcak, 36 derece