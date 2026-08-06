Meteoroloji verilerine göre Malatya genelinde bugün kavurucu sıcaklar etkisini hissettirmeye devam ediyor. İl genelinde havanın açık ve sıcak geçeceği tahmin edilirken, en yüksek sıcaklıkların Doğanyol ve Yazıhan ilçelerinde 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.
Malatya ve İlçelerinde Bugün Hava Nasıl Olacak?
Görseldeki verilere göre ilçe ilçe hava durumu ve beklenen en düşük ile en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde:
Malatya Merkez: Sıcak, 36 derece
Akçadağ: Sıcak, 35 derece
Arapgir: Açık, 33 derece
Arguvan: Açık, 34 derece
Balaban: Sıcak, 35 derece
Battalgazi: Sıcak, 36 derece
Darende: Sıcak, 37 derece
Doğanşehir: Açık, 34 derece
Doğanyol: Sıcak, 38 derece
Hekimhan: Sıcak, 35 derece
Kale: Sıcak, 37 derece
Kuluncak: Açık, 33 derece
Pütürge: Sıcak, 37 derece
Yazıhan: Sıcak, 38 derece
Yeşilyurt: Sıcak, 36 derece