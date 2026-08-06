Herkesin yakından takip etmesi gereken bu köklü değişiklik, vatandaşların gelir gider dengesinde ciddi sürprizler yaratabilecek nitelikte ve etkisini kısa sürede hissettirmesi bekleniyor. Ayakta kalmaya çalışan dar gelirli için yepyeni bir sınav kapıda.

Rızaya bakılmadan hesaptan alınacak

Kayısı bahçelerinde, çarşıda, esnaf tezgahında yıllarını eriten Malatyalı bir emekli, eski günlerden kalma GSS borcuyla yeniden yüzleşmek zorunda. SGK, "Borcum var ama icra gelmedi" devrini kapatıyor. Yeni kurallara göre cebinize dokunmak için sizden izin istemelerine gerek kalmadı. Bankaya maaşınızı çekmeye gittiğinizde, o çok güvendiğiniz aylıktan borcunuzun sessizce kesildiğini görebilirsiniz.

Vefatın ardından borç silinmiyor

Düzenlemenin en çok yürek burkan kısmı, vefat edenlerin ailelerini kapsaması. Diyelim ki Malatya'da yaşayan bir aile reisiniz hayatını kaybetti. Kurum, ona ait ödenmemiş sağlık sigortası primlerini, geride kalan eşine veya çocuklarına bağlanan dul ve yetim aylığından tahsil edecek. Zaten acısıyla baş başa kalmış, üç kuruşluk o parayla ocağını tüttürmeye çalışan aileler, şimdi bir de bu borç yüküyle baş etmek zorunda.

Kesinti miktarı ne kadar olacak?

Paniğe kapılmaya gerek yok; aylığın tamamına el konulması gibi bir durum söz konusu değil. Hazırlanan belgelere göre, aylığın dörtte biri oranında bir kesinti planlanıyor. Ancak kurumun iç işleyişindeki kural, bu rakamın aslında maaşın yüzde 10'luk dilimini geçmemesi yönünde. Yani borç ödenecek ama sizi tamamen aç bırakmayacak bir tempoyla.

Malatya'da itirazın adresi neresi?

Faturanın yanlış kişiye kesildiğini düşünenler için çare tükenmiş değil. Hesabındaki kesintiyi gören ve buna anlam veremeyen her Malatyalı, doğrudan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne koşabilir. "Böyle bir borcum yok" diyerek il veya ilçe merkezlerinde yapacağınız resmi başvurularla hakkınızı savunabilir, varsa bir yanlışlığı anında düzelttirebilirsiniz.