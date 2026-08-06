Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi Nazlı Sokak’ta dikkat çeken bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Bölgede bulunan bir oto kurtarma çekicisinin demir aksam aralığına bir kedinin sıkıştığını fark eden araç sahibi, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin Titiz Müdahalesi Sonuç Verdi

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, minik canlıya zarar vermemek adına son derece hassas ve titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli müdahalesi sayesinde sıkıştığı demir aksamdan başarıyla çıkarılan kedi, herhangi bir yara almadan kurtarıldı. Özgürlüğüne kavuşan kedi hızla bölgeden uzaklaşırken, ekiplerin başarılı operasyonu çevredeki mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

