Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde sular durulmuyor. Hak sahiplerine aylar önce teslim edilmesi gereken rezerv alanlardaki gecikmeler, yaklaşan tahliye kararlarıyla birleşince mahallede tam bir kaos havası hakim oldu. Hem evlerine kavuşamayan hem de kira yardımları kesilen vatandaşların çaresizliği, Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayas’ın BUSABAH Medya’ya yaptığı özel açıklamalarla gün yüzüne çıktı. Müteahhitlerin "bir hafta sonra" vaatlerinin aylardır süren bir oyalama taktiğine dönüştüğünü belirten Muhtar Ayas, yetkililere çok sert bir dille seslendi.

"8 AYLIK GECİKME VAR, VATANDAŞ PERİŞAN!"

Rezerv alanların teslim tarihlerinin çoktan geçtiğini ve depremzedelerin artık sabrının tükendiğini vurgulayan Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayas,

"Bizim burada 44 rezerv alanımız var. Bu 44 rezerv alanının 2025 yılının 10. ayında teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak bugün Haziran ayının 12'si olmasına rağmen hâlâ süreç tamamlanmadı ve teslimat yapılmadı. Süreç çok uzadı. Teslimatın yapılması gereken 10. aydan bu yana yaklaşık 8 aylık bir gecikme yaşanıyor. Hâlâ ne zaman teslim edileceği de net değil. Müteahhit tarafından sürekli 'bir hafta sonra' deniliyor; ancak haftalar geçti, aylar geçti. Vatandaş mağdur ve perişan durumda. Gece gündüz beni arıyorlar, çünkü haklılar"

ifadelerine yer verdi.

HEM KİRA YARDIMI KESİLDİ HEM KONTEYNERDEN ÇIKARILIYORLAR!

Depremzedelerin sadece evsizlikle değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik mağduriyetle de boğuştuğunu ifade eden Ayas,

"Vatandaşların kira yardımları 5 aydır kesilmiş durumda. Bu nedenle mağduriyet yaşıyorlar. Hatta mahallemizde, Rönesans Konteyner Kent'te kalan vatandaşlarımız da var. Bu ayın sonu itibarıyla konteynerlerden çıkarılacaklar. Bu insanlar 10 günlük, 15 günlük ya da bir aylık sürelerle gidip ev mi kiralayacak? Yetkililere sesleniyorum; buradaki sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Burada oturacak hak sahipleri var. Bu insanlar ay sonu itibarıyla konteynerlerden çıkarılacak. Peki, bu vatandaşlar nereye gidecek? Bir an önce buranın teslim edilmesi ve anahtarların hak sahiplerine verilmesi gerekiyor"

ifadelerini kullandı.

"EN GEÇ 10 GÜN İÇİNDE ANAHTARLAR TESLİM EDİLMELİ"

Zamanın daraldığını ve mahallelinin artık dayanacak gücü kalmadığını belirterek çağrısını yineleyen Muhtar Halil Ayas, sözlerini şöyle noktaladı:

"Vatandaşların kira yardımları 5 aydır ödenmiyor. Bu konuda yetkililere çağrıda bulunuyorum. En geç bir hafta ya da 10 gün içerisinde buranın teslim edilmesi gerekiyor. Buradan yetkililere sesleniyorum: Bir an önce bu 44 rezerv alanın anahtarları vatandaşlara teslim edilmeli, vatandaşlar da evlerine kavuşmalıdır."