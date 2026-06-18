Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan ve şehrin en yoğun uğrak noktalarından biri olan Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı, sabah saatlerinde acı bir olaya sahne oldu. Mesire alanındaki gölet yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU SUDAN ÇIKARILDI

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede polis, sağlık ekipleri ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan su altı kurtarma dalgıçları, gölet içerisindeki şahsı hızla kıyıya çıkardı. Yapılan ilk incelemelerde sudan çıkarılan kişinin 57 yaşındaki Metin Atabay olduğu belirlendi. Hastanede yapılan kontrollerde Metin Atabay’ın hayatını kaybettiği tespit edildi

İNTİHAR MI, KAZA MI? SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ekipleri Orduzu Pınarbaşı göleti çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yetkililer, 57 yaşındaki Metin Atabay’ın ölüm nedeninin henüz netleşmediğini bildirdi. Atabay’ın gölete kazara mı düştüğü yoksa olayın bir intihar mı olduğu, yapılacak detaylı incelemelerin ve adli tıp kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunun ardından kesinlik kazanacak.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma titizlikle sürdürülüyor.