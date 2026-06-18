Anadolu’nun kadim toprakları, sadece tarihi yapıları değil, asırların ötesinden gelen esrarengiz insan hikayelerini de bağrında saklar. Bu mistik coğrafyanın Malatya’daki en çarpıcı merkezlerinden biri de hiç şüphesiz Battalgazi (Eski Malatya) ilçesinde bulunan tarihi Horasan Baba Türbesi. Araştırmalara göre geçmişi 8. veya 9. yüzyıla kadar uzanan bu sessiz mekan, bugünlerde mimarisinden ziyade nesillerdir kulaktan kulağa aktarılan ve tam 3 hafta süren o gizemli halk ritüeliyle gündemde…

KULAKTAN KULAĞA YAYILAN ASIRLIK İNANIŞ NEDEN ÇARŞAMBA?

Horasan’dan Anadolu’ya gelerek bu topraklara manevi tohumlar ektiğine inanılan Horasan Baba’nın kabri, özellikle haftanın belirli günlerinde adeta sessiz bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgedeki köklü halk inanışlarına ve kültürel rivayetlere göre; vücudunda su toplamış yaralar, geçmeyen alerjiler veya çeşitli cilt rahatsızlıkları olan vatandaşlar, asırlardır süregelen geleneksel bir halk reçetesinin izini sürüyor.

Halk arasındaki inanışa göre; türbe çevresinden dualarla alınan özel toprak, suyla karıştırılarak çamur haline getiriliyor. Hazırlanan bu çamur, bir merhem gibi yaralı veya alerjili bölgelerin üzerine sürülüyor. Ancak asırlardır kulaktan kulağa aktarılan bu uygulamanın en dikkat çekici kısmı, riayet edilmesi gereken katı zaman kuralı.

3 haftalık kesintisiz gelenek Ziyaretçiler arasında nesillerdir aktarılan rivayetlere göre, bu geleneksel ritüelden bir sonuç alabilmek için uygulamanın hiç ara vermeden tam 3 hafta boyunca ve sadece Çarşamba günleri tekrarlanması gerektiğine inanılıyor.

Anadolu insanının yüzyıllardır toprakla, doğayla ve inançla kurduğu bu saf bağın, kültürel hafızanın korunmasında önemli bir rol oynuyor. Horasan Baba Türbesi'ndeki bu "3 Çarşamba" gizemi de, Malatya'nın somut olmayan kültürel mirasının en canlı örneklerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

2013 YILINDA YAPILAN KAPSAMLI RESTORASYONLA KURTARILDI

Zamana yenik düşme tehlikesi yaşayan ve uzun yıllar bakımsız kalan bu tarihi ve inanç mirası, 2013 yılında gerçekleştirilen vizyoner bir projeyle koruma altına alınmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Battalgazi Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü titiz restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları sayesinde, yapının asırlık dokusu geleceğe miras bırakılacak şekilde ihya edildi.

Bugün hem Eski Malatya'nın tarih kokan sokaklarını keşfetmeye gelen turistlerin hem de asırlık rivayetlerin izini süren inanç ziyaretçilerinin ilk duraklarından biri olan Horasan Baba Türbesi, gizemli hikayesiyle daha çok uzun yıllar adından söz ettireceğe benziyor.