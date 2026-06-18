Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Muharrem ayının ikinci gününde Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Vakıf Başkanı Ergün Tuluk, dedeler, zakirler ve çok sayıda vatandaşın yer aldığı programda, Muharrem ayının derin manevi atmosferi ve hüznü birlikte paylaşıldı.

"KERBELA DURUŞU TÜM İNSANLIĞA BARIŞ GETİRSİN"

İftar programında söz alan Vakıf Başkanı Ergün Tuluk, Muharrem ayının taşıdığı kutsal değere ve matemin anlamına dikkat çekti. Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dileyen Tuluk, şu ifadeleri kullandı:

"Yas-ı matemimizin ikinci gününde Zeynel Abidin Hazretlerinin dergâhında oruçlarımızı açtık. Dedelerimizin mersiyelerini, zakirlerimizin öğütlerini dinledik. Hizmet eden tüm canlarımızdan Allah razı olsun. Kerbela’da sergilenen Hüseyni duruşun tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyoruz."

"MUHARREM BİRLİK VE KARDEŞLİKTİR"

Zeynel Abidin Vakfı’nda bulunmaktan duyduğu huzuru dile getiren MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ise Muharrem ayının sadece bir matem dönemi olmadığını, aynı zamanda toplumu birbirine bağlayan güçlü bir bağ olduğunu vurguladı.

Karademir, konuşmasında şunları kaydetti:

"Muharrem ayının ikinci gününde Zeynel Abidin Vakfı’nı ve türbesini ziyaret ederek kıymetli canlarımızla birlikte orucumuzu açtık. Gerçekten huzur ve maneviyat dolu bir ortamdayız. Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela’da şehit edilmesinin hüznünü derinden hissediyoruz. Bu ay bizlere sabrı, dayanışmayı ve kardeşliği hatırlatıyor." Doğanın mor mucizesi hastalıklara kalkan oluyor: Şifa deposu bitkinin inanılmaz faydaları İçeriği Görüntüle

"BİR OLALIM DİRİ OLALIM"

Farklılıkların bu coğrafyanın en büyük zenginliği olduğunu belirten Karademir, birlik ve beraberlik mesajını Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin sözleriyle perçinleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu coğrafyada farklılıklarımız olabilir. Alevi kardeşlerimiz de var, Sünni kardeşlerimiz de var. Ancak hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi; bir olalım, iri olalım, diri olalım. Devletimize, milletimize ve bayrağımıza Allah zeval vermesin. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."

Muharrem ayı boyunca vakıf bünyesinde kurulan iftar sofralarının kardeşlik köprüleri kurduğunu belirten Karademir, tüm Malatya halkını bu manevi iklimi yerinde yaşamaya ve lokmaları paylaşmaya davet etti.

Birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunun en sıcak şekilde hissedildiği program, hep birlikte edilen duaların ardından sona erdi.