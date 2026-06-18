Yaz aylarında kavurucu sıcakların etkisiyle kuruyan otlar, hem yangın riskini katlıyor hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan uyarıda, kuruyan otların küçük bir kıvılcımla dahi çok büyük yangınlara neden olabileceğine dikkat çekildi. Bu sebeple başlatılan önleyici tedbirlerin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Ekipler; boş araziler, yol kenarları, parklar, yeşil alanlar ve özellikle yerleşim yerlerine yakın bölgelerde kuruyan otları titizlikle temizleyerek yangın çıkma olasılığını sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Bu çalışmalar sayesinde hem çevre güvenliği maksimum düzeye çıkarılıyor hem de kent estetiğini bozan görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

SADECE YANGIN DEĞİL HAŞERE VE YILAN TEHDİDİNE KARŞI DA ÖNLEM!

Belediye yetkilileri, gerçekleştirilen ot biçme çalışmalarının sadece yangın riskini azaltmakla kalmadığını, halk sağlığını doğrudan koruduğunu belirtti. Kuruyan ve uzayan otların; yılan, akrep, kene ve haşere gibi zararlı canlıların oluşumu ile çoğalması için uygun ortam hazırladığı ifade edildi. Yapılan hummalı temizlik sayesinde bu zararlı canlıların yerleşim yerlerine sızması engellenerek vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alanları sunuluyor.

VATANDAŞ İSTEDİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ TECDE MAHALLESİ'NDE SEFERBERLİK

Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü noktalarından biri olan Tecde Mahallesi'nde süreci yakından takip eden Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, mahalle sakinlerinin taleplerine hızla dönüş yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle yaz döneminde risklerin ciddi oranda arttığını belirten Muhtar Ali Yiğit şunları söyledi:

"Mahallemizde gerçekleştirilen ot biçme ve çevre düzenleme çalışmaları hem güvenlik hem de çevre sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımız haşerelerin çoğalmasına ve yangınların çıkmasına neden olan boş araziler ve yol kenarlarındaki otların biçilmesi için yoğun bir talepte bulundular. Yeşilyurt Belediyesine bu talebimizi ilettik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise mahallemizde detaylı bir ot biçme çalışması yapıyor. Bu tür önleyici çalışmalar, oluşabilecek büyük sıkıntıların daha başlamadan bertaraf edilmesi adına çok önemlidir. Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için özveriyle çalışan Yeşilyurt Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar mahallemizin daha temiz ve düzenli görünmesine de büyük katkı sağlıyor."

Yeşilyurt genelinde yürütülen bu yangın ve haşere önleme mesaisinin, yaz mevsimi boyunca ilçedeki tüm riskli bölgelerde kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.