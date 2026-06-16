Hicri Yılbaşı’nın adalete ve aydınlığa atılan kutlu bir adım olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hicri Yılbaşı, manevi değerlerimizi yeniden hatırlatan önemli bir başlangıçtır. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicreti, yeni bir medeniyetin doğuşunun miladıdır."

Muharrem ayının ve Aşure Günü'nün İslam âleminde ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Geçit, Kerbela şehitlerini anarak birlik çağrısı yaptı:

"Hz. Hüseyin ve 70 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişinin acısı bütün Müslümanları derinden yaralamıştır. Bu tür müessif olayların tekrar yaşanmaması için her zamankinden daha fazla birlik ve kardeşliğe ihtiyacımız var."

Başkan Geçit, mesajını "Yeni umutların filizleneceği bu mübarek ayın dünya üzerinde barış, huzur ve esenliğe vesile olmasını diliyor, tüm İslam âleminin Hicri Yılbaşını tebrik ediyorum" sözleriyle tamamladı.