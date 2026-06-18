6 Şubat asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da, yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremde ağır hasar aldıktan sonra yıkılan Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’ndeki Mehmet Turgut Camii, örnek bir dayanışma hikayesiyle yeniden inşa edildi. Almanya’dan uzanan yardım eliyle ayağa kalkan camide, dev açılış öncesi hummalı bir çalışma gerçekleştirildi.

ALMANYA’DAN MALATYA’YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Depremin ardından mahalle sakinlerinin en büyük eksikliklerinden biri olan ibadethane için düğmeye basılmıştı. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde faaliyet gösteren T.C. Essen Din Hizmetleri Ataşeliği ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) NRW Essen Bölge Birliği, Mehmet Turgut Camii'nin yapımını üstlendi. Gurbetçilerin destekleriyle kısa sürede tamamlanan cami, modern mimarisi ve depreme dayanıklı yapısıyla göz dolduruyor.

AÇILIŞ ÖNCESİ BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN TAM NOTLUK MESAİ

Açılış törenine sayılı günler kala Battalgazi Belediyesi ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Cami ve çevresinin cemaate en güzel şekilde sunulması için iki önemli müdürlük koordineli bir çalışma yürüttü:

Detaylı Temizlik: Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, caminin iç mekânından avlusuna, halılarından minberine kadar her noktayı titizlikle temizledi ve dezenfekte etti. Çevredeki görüntü kirliliği tamamen ortadan kaldırıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, caminin iç mekânından avlusuna, halılarından minberine kadar her noktayı titizlikle temizledi ve dezenfekte etti. Çevredeki görüntü kirliliği tamamen ortadan kaldırıldı. Yollar Asfaltlandı: İnşaat süresince ağır araçlar nedeniyle yıpranan ve bozulan ulaşım yolları, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince baştan aşağı yenilendi. Camiye çıkan tüm güzergahlara sıcak asfalt serilerek altyapı iyileştirildi.

"YARALARI BİRLİKTE SARIYORUZ"

Battalgazi Belediyesi, deprem sonrasında şehrin sadece fiziki değil, sosyal ve manevi alanlarını da ayağa kaldırmak için çalışmaların süreceğini belirtti. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran bu hamle, mahalle sakinleri tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı. Mehmet Turgut Camii, yapılacak görkemli açılış programıyla kapılarını yeniden ibadete açacak.