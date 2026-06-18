BUSABAH TV YouTube kanalında Sinem Hatun Davut'un moderatörlüğünde ve gazeteci Berkman Dulcan’ın katılımıyla yayınlanan "Haftanın Nabzı" programında, Malatya’daki uyuşturucu tehlikesi ve yeni yasal düzenlemeler masaya yatırıldı. Programın bu haftaki konuğu olan Avukat Şeyda Öztürk Aslan, uyuşturucu bağımlılığı konusunda çok çarpıcı uyarılarda bulundu ve yaklaşan tehlikeye karşı yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

Uyuşturucu kullanımının Malatya'da ciddi bir tehdit haline geldiğini belirten Avukat Şeyda Öztürk Aslan,

"Umarım bu konuda yaptığımız çağrılar bir sonuç verir. Artık çocuklarda bir bağımlılık seviyesine gidiyor. Maalesef çok küçük yaşlara indi. Bu konuda çağrı yapıyoruz fakat bir sonuç alamadık şu ana kadar. Umarım bu saatten sonra alırız"

diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi.

YENİ YARGI PAKETİ GELİYOR: AMATEM’LERDE YER KALMAYACAK!

Adli tatilden önce Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenen 12. Yargı Paketi’ne ilişkin Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in açıklamalarını hatırlatan Aslan, yeni dönemde uyuşturucu dosyalarında AMATEM tedavisinin zorunlu olacağını belirtti. Ancak Malatya'daki mevcut fiziki altyapının buna hazır olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Bununla diyor ki; eğer uyuşturucu uyarıcı madde ile alakalı bir ceza dosyası varsa ve denetime tabi tutulmuşsa, bu şahıs denetim süresinin başlangıcından 6 ay öncesinden başlamak suretiyle bir AMATEM’de denetime tabi tutulacak ve tedavi görecek. Şimdi tamam bunu yapalım ama Malatya'da bir sürü bu konuda dosya var. Dosyalarda da birçok yargılanan şahıs, gençler ve çocuklar var. Bunların hepsinin AMATEM’e yatması demek, normal vatandaşın yerinin kalmaması demek."

"FİZİKİ OLARAK İMKANI YOK, TOKİ SÜRECİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Yeni yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren Malatya'da büyük bir yer krizinin doğacağını vurgulayan Aslan,

"Bunun için kapsamlı bir yer yapılması gerektiği kanaatindeyim. Yargı paketi yürürlüğe girdiği anda başlanıp hemen hızlıca bitirilmesi gereken bir yargı paketi var önümüzde. AMATEM'de eğer bu kadar tedavi görülecekse 6 ay boyunca, bu kadar kişi var, baktığınızda nasıl olacak? Yerleşmesi mümkün değil. İmkanı yok fiziki olarak. Malatya’da denetim uygulananlara dahi yetmeyecek bir kapasite var. Yargı paketi madem bu şekilde çıkacak, bunun öncelikle önlem olarak her yerde AMATEM kurulması gerekiyor"

şeklinde konuştu.

Malatya'da deprem sonrası hızla yükselen TOKİ konutlarının bu süreçte bir fırsata çevrilebileceğini aktaran ünlü hukukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten TOKİ buradayken bu hususu değerlendirmemiz gerektiğini ve büyük bir yer, büyük bir alan yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii buna sağlık görevlileri de ihtiyaç olacaktır. En azından bir sürü de istihdam sağlanmış ve hani toplum refahı da sağlanmış olacak belli bir bazda. Gerçekten liyakat sahibi insanların özellikle buralarda görev yapması, görevde bulunması gerekiyor. Çünkü az bir emek değil."

"ŞİZOFRENİYE VE CİNAYETLERE YOL AÇIYOR"

Madde bağımlılığının toplumsal güvenliği doğrudan tehdit ettiğini ve psikolojik yıkımlara yol açtığını belirten Avukat Şeyda Öztürk Aslan,

"Bu süreç psikolojinin değişmeye başladığı da bir an. Zamanla ruh sağlığı aşırı bozulmaya gidiyor ve bazı uzmanlar şizofreniye kadar giden bir psikolojik öykü olduğunu belirtiyor. Uyuşturucu etkisi altında bazen cinayetler de işleniyor, yaralamalar da oluyor. Şu anda belki yaşanan büyük buhranların en baş sebebi de bu olabilir"

açıklamasında bulundu.