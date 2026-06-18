Yaşanan büyük felaketlerin ardından azmin, dayanışmanın ve yeniden ayağa kalkmanın en güzel örneği Malatya’da sergileniyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, Yeşilyurt İlçe Halk Eğitimi Merkezi ile el ele vererek hayata geçirdiği Hazır Giyim Kursu, Özalper Semt Konağı’nda adeta bir başarı üssüne dönüştü. Kursta sergilenen yüksek enerji, kadınların üretkenliği ve yerel yönetimin kusursuz desteği, projenin ne kadar doğru ve vizyoner bir adım olduğunu gözler önüne seriyor.

KADIN İSTİHDAMINDA PROFESYONEL DÖNÜŞÜM

Hazır Giyim Kursu’na gelen kursiyerlerin eğitimlerinin tamamlanmasıyla birlikte meslek edindiklerine değinen Usta Öğretici Ülkü Boran, giyim dünyasına kazandırdıkları yeni gücü şu sözlerle aktardı:

“Giyim kursumuzda 24 kayıtlı kursiyerimiz var. Buraya gelen kursiyerlerimiz hem meslek ediniyorlar hem de güzel vakit geçiriyorlar. Kursumuza gelen arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadarıyla yardımcı oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi bizlere her konuda yardımcı oluyor. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum”

"EVDEKİ STRESİ ÜRETİM MUCİZESINE DÖNÜŞTÜRDÜLER"

Deprem sonrası yaşanan tüm psikolojik zorlukları ellerinin emeğiyle aşmayı başaran kursiyerlerden Sümeyye Çoban, bu anlamlı projenin hayatında yarattığı rehabilitasyon etkisini kelimesi kelimesine şu şekilde özetledi:

“Depremden sonra giyim kursuna başladım. Çünkü depremden sonra evde kalınca stres oluyordum. . Kursa gelerek hem aile bütçesine katkıda bulunuyoruz hem de kendimizi rehabilite ediyoruz. Burada çok mutluyuz. Bizlere böylesine güzel imkânlar sağladıkları için başta Malatya Büyükşehir Belediyesine ve kurs hocama çok teşekkür ederim”

USTALARDAN TAM NOT "BÖYLESİNE GÜZEL BİR ORTAM GÖRÜLMEDİ"

Geçmişte kendisi de Halk Eğitim bünyesinde kurs öğreticiliği yapmış olan Sevilay İstanbullu’nun bile bu kursa katılması, projenin kalitesini ve çekim gücünü kanıtlar nitelikte. Özalper Semt Konağı’ndaki muhteşem ortama dikkat çeken İstanbullu, süreci eksiksiz olarak şu cümlelerle ifade etti:

“Geçmişte Halk Eğitim Merkezi’nde kurs öğreticiliği yapmıştım. Mahallemdeki Özalper Semt Konağında Hazır Giyim Kursu’nun açıldığını görünce; hem kaliteli zaman geçirmek hem de kursiyer arkadaşlarıma faydalı olmak adına kaydımı oluşturdum. Buradaki arkadaşlarımla böylesine güzel bir ortamda zaman geçirdiğim için gayet mutluyum. Malatya Büyükşehir Belediyesinin bize sunduğu hizmetlerden memnunuz ve katkılarından dolayı da teşekkürlerimizi sunuyoruz”