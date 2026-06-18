Asrın felaketinin ardından yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan Malatya, devasa yatırımlarla Türkiye'nin çekim merkezi olma yolunda ilerliyor. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i makamında ziyaret ederek şehirde yürütülen çalışmaları masaya yatırdı.

Ziyarette, deprem sonrası kentin imarı için atılan adımlar konuşulurken, Malatya genelinde gençlik ve spor alanında yapılan 4 milyar liralık dev yatırım gündeme damga vurdu.

"MALATYA PARMAKLA GÖSTERİLECEK DURUMA GELMİŞ"

Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Malatya'da 120 bin bağımsız bölümün yıkılmasına rağmen kısa sürede elde edilen başarının takdire şayan olduğunu vurguladı. Eminoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kısa sürede şehrin imar ve ihya edilmiş olması gerçekten büyük bir başarı. Bakanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızın koordineli çalışmaları, Cumhurbaşkanımızın kıymetli ve güçlü desteğiyle Malatya ilerleyen süreçte parmakla gösterilecek duruma gelmiş."

"BENCE TÜRKİYE'DE EŞİ BENZERİ YOK, İLK 5'E GİRER"

Ziyaretin ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bakan Yardımcısı Eminoğlu'na belediye binası içerisinde inşa edilen ve bölgenin en büyüğü olma özelliğini taşıyan yeni Şehir Kütüphanesi'ni gezdirdi.

Modern mimarisi ve sunduğu imkanlarla gençlerin yeni cazibe merkezi olan kütüphaneye hayran kalan Eminoğlu, projeyi şu sözlerle övüldü:

"Başkanımız bu muazzam imkânları gençlerimiz için seferber ediyor. Net söylüyorum; bence bu kütüphanenin Türkiye'de eşi benzeri yok. Türkiye'deki tüm kütüphaneler arasında rahatlıkla ilk 5'e girer. Başkanımızın bu kıymetli çalışmalarını herkese anlatmak, tüm Türkiye'ye duyurmak lazım."

MALATYA’DA GENÇLİK YATIRIMLARINDA BÜYÜK ATILIM İŞTE DETAYLAR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un operasyonel gücüyle yerelde müthiş bir sinerji yakaladıklarını ifade etti. Planlamaların 3 ayda yapıldığını ve binaların 8 ayda yükseldiğini belirten Başkan Er, kente kazandırılan dev projeleri şöyle sıraladı:

4 Milyar TL'lik Dev Bütçe: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın büyük destekleriyle Malatya genelinde tam 4 milyar liralık gençlik ve spor yatırımı hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın büyük destekleriyle Malatya genelinde tam 4 milyar liralık gençlik ve spor yatırımı hayata geçirildi. 63 Yeni Spor Tesisi: Kent genelinde gençlerin sporla buluşması için 63 spor tesisi şehre kazandırıldı.

Kent genelinde gençlerin sporla buluşması için 63 spor tesisi şehre kazandırıldı. Gençlere Tamamen Ücretsiz Hizmet: Bölgenin en büyük kütüphanesinde ders çalışan gençlere ücretsiz çorba, çay, kahve ve su ikram ediliyor.

Bölgenin en büyük kütüphanesinde ders çalışan gençlere ücretsiz çorba, çay, kahve ve su ikram ediliyor. Her Noktaya Kütüphane: Kent genelinde onlarca yeni kütüphane inşa ediliyor. Şehirdeki tüm gençlik merkezlerinin içerisine kütüphaneler entegre edilecek.

Kent genelinde onlarca yeni kütüphane inşa ediliyor. Şehirdeki tüm gençlik merkezlerinin içerisine kütüphaneler entegre edilecek. Çocuk Kütüphanesi Müjdesi: Malatyalı minikler için özel olarak tasarlanan Çocuk Kütüphanesi de 1 ay içerisinde kapılarını açıyor.

Depremin izlerini kültür, sanat ve sporla silen Malatya, Türkiye'nin en modern gençlik yatırımlarına ev sahipliği yaparak geleceğe umutla bakmaya devam ediyor.