Vefat eden vatandaşların isimleri ve taziye bilgileri yayınlandı. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri şöyle:

“57 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Soner Akçadağ’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi.

53 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Şenay Taş’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.

57 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Metin Atabey’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi.

54 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Keser’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Battalgazi.

76 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Abdurrahman Gözübüyük’ün taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt.

0 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Şahin için taziye adresi bilgisi paylaşılmadı.

45 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Gülhan Yıldırım’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.

73 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Safinaz Polat’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.

0 yaşında vefat eden ve Karahan Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Melek Buğdacı’nın taziye adresi: Karahan Mahallesi, Battalgazi.”