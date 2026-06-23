Malatya'nın her köşesinden tarih fışkırmaya devam ediyor. Hem yerli turistlerin hem de doğaseverlerin akınına uğrayan Arguvan ilçesindeki bir mekan, sadece doğasıyla değil, asırlardır süregelen sıra dışı bir gelenekle adından söz ettiriyor. İlçe merkezine sadece 10 kilometre mesafede bulunan Kızık Köyü, içinde barındırdığı Kızık Balıklı Çeşme (Kutsal Balıklar Parkı) ile adeta bir gizem merkezine dönüşmüş durumda. Peki, bu balıkları bu kadar özel kılan ne? İşte Malatyalıların bile birçoğunun henüz keşfetmediği o detaylar...

BALIKLARIN GEÇMİŞİ 700 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Kızık Köyü’nde yaşayan vatandaşların gözü gibi baktığı bu balıkların geçmişi tam 700 yıl öncesine dayanıyor. Bölgedeki vatandaşlar tarafından "Kutsal" kabul edilen bu balıklar hakkında anlatılan hikayeler ise tüyleri diken diken edecek cinsten.

KURALLARA UYMAYANLARIN BAŞINA KÖTÜ ŞEYLER GELİYOR

Malatyalılar arasındaki inanışa göre, bu pınarın suları şifalı ve içindeki balıklar tamamen dokunulmaz. Çevre köylerde ve Malatya genelinde kulaktan kulağa yayılan efsanelere göre, bu balıkları avlamak veya yemek kesinlikle yasak. Bu kurala uymayanların başına büyük felaketler geldiğine inanılıyor.

ÖLEN BALIKLARA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR!

Köydeki vatandaşların balıklara gösterdiği inanılmaz saygı şaşırtıcı. Kızık Köyü sakinleri, havuzda ölen balıkları çöpe atmak ya da doğaya bırakmak yerine, adeta bir insanı defneder gibi özel bir törenle toprağa gömüyor. Asırlardır süren bu ritüel, dışarıdan gelen ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken ve saygı duyduğu konuların başında geliyor.

BULAŞIKÇI BALIKLAR YAPAY GÖLETTE YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR

Eski yıllarda pınarın kendi oluşturduğu doğal gölette yaşamını sürdüren ve yörede "Bulaşıkçı Balıklar" olarak da adlandırılan bu canlılar, şimdilerde alt kısma inşa edilen modern bir park içerisindeki yapay gölette varlıklarını sürdürüyor.

HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT!

Kızık Balıklı Çeşme, sadece mistik hikayesiyle değil, sunduğu doğayla da Malatyalılar için harika bir kaçış noktası. Kutsal Balıklar Parkı;

Göl etrafında huzurlu piknik alanları,

Şehrin stresinden uzak dinlenme kamelyaları,

Doğa fotoğrafçılığı için eşsiz manzaralar sunuyor.

Hafta sonu hem bu 700 yıllık gizeme yerinde şahitlik etmek hem de doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyen Malatyalılar, Arguvan'ın bu saklı cennetine yoğun ilgi gösteriyor.

EDİTÖRÜN NOTU:

“Bazen huzuru çok uzaklarda ararız ama en büyük güzellikler burnumuzun ucunda oluyor. Malatya'nın Arguvan ilçesindeki bu saklı güzellik, hafta sonunu anlamlı kılmak isteyen herkes için harika bir durak. Hem efsanelerin izini sürmek hem de doğanın sessizliğini dinlemek için Kızık Balıklı Çeşme, bu şehre bahşedilmiş en özel rotalardan biri.”