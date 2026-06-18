Yerel yönetimlerde bayrak değişimi devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte Malatya’nın Arguvan ilçesinde yeni bir dönem başladı. Kayseri - Pınarbaşı Kaymakamı olarak görev yapmaktayken Malatya - Arguvan Kaymakamlığına atanan Salih Ağar, ilçedeki mülki idare amirliği görevini devraldı.

ELAZIĞ’DAN BAŞLAYAN BAŞARI HİKAYESİ

Arguvan’ın yeni kaymakamı Salih Ağar, 1994 yılında Elazığ’da dünyaya gözlerini açtı. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehir olan Elazığ’da başarıyla tamamlayan Ağar, yükseköğrenim için Ankara’ya giderek Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

MESLEKİ KARİYERİ VE TECRÜBELERİ

Mülki idare amirliği mesleğine adım attığı andan itibaren Türkiye’nin farklı bölgelerinde önemli staj ve görev süreçlerinden geçen Salih Ağar'ın kariyer basamakları şu şekilde:

Mesleğe Giriş: 2021 yılında Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı olarak göreve başladı ve il merkez stajını burada gerçekleştirdi.

Teftiş Stajları: Mülkiye Müfettişi refakatindeki teftiş stajlarını Mersin'in Akdeniz ve Bursa'nın Nilüfer ilçelerinde tamamladı.

Kaymakam Refikliği: Muğla'nın Milas ve Giresun'un Bulancak ilçelerinde refiklik stajlarını icra etti.

Vekalet Görevi: Kastamonu'nun Abana ilçesinde 17 ay boyunca başarıyla Kaymakam Vekilliği görevini yürüttü.

Yurt Dışı Eğitimi: İçişleri Bakanlığı'nın Yurtdışı Stajı programı kapsamında İngiltere'ye giderek Manchester Metropolitan Üniversitesi'nde dil eğitimi aldı.

Yurt dışı eğitiminin ardından Türkiye'ye dönerek Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan Ağar, 23 Ekim 2024 tarihinde Kayseri - Pınarbaşı ilçesinde asil olarak göreve başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kayseri’deki görevinin ardından Malatya’nın Arguvan ilçesine atanan evli Kaymakam Salih Ağar’ın önümüzdeki günlerde ilçedeki yeni mesaisine başlaması bekleniyor.