Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ardından geçen zaman, şehirlerin toparlanma hızını ve ekonomik canlılığını doğrudan etkiliyor. Deprem felaketinde en büyük yapısal kaybı ve ticari duraksamayı yaşayan Malatya, gayrimenkul piyasasında eski hareketliliğine ulaşmaya çalışıyor.

BÖLGEDE KONUT SATIŞ SAYILARI VE MALATYA

Elazığ: Toplam 742 konut satışı ile bölgede lider konumda yer aldı. Bu satışların 270’ini ilk el (yeni) konutlar oluştururken, 472 konut ise ikinci el piyasasında el değiştirdi.

Malatya: Yaşadığı devasa yıkımın ardından konut piyasasında toparlanmaya çalışan şehirde toplam 538 konut satışı gerçekleşti. Yeni konut arzının sınırlı olduğu kentte, ilk el satışlar 109’da kalırken, ikinci el satışlar 429 olarak kayıtlara geçti.

Bingöl: Bölgenin daha sakin illerinden Bingöl'de toplam 175 konut satışı yapıldı. Bu satışların 53'ü ilk el, 122'si ise ikinci el olarak gerçekleşti.

Tunceli: Bölgede konut piyasasının en durgun olduğu şehir Tunceli oldu. Kentte toplamda sadece 51 konut satılırken, bunun 21'i ilk el, 30'u ise ikinci el satış olarak yansıdı.

İŞ YERİ SATIŞ SAYILARI VE MALATYA

Elazığ: Konuttaki liderliğini ticari alanda da sürdüren Elazığ’da toplam 67 iş yeri satışı kaydedildi. Bu satışların 27’si ilk el, 40’ı ise ikinci el piyasasında yapıldı.

Malatya: Ticari hayatın merkez üssü olan çarşısını ve iş merkezlerini depremde büyük oranda kaybeden Malatya, iş yeri satışlarında Elazığ ile arasındaki makası dar tutmayı başardı. Kentte toplam 56 iş yeri satışı yapılırken, bunun 10'u ilk el, 46'sı ikinci el olarak gerçekleşti.

Bingöl: Ticari gayrimenkul hareketliliğinin az olduğu Bingöl'de toplam 29 iş yeri satışı yapıldı. Satışların 9'u ilk el, 20'si ikinci el oldu.

Tunceli: İş yeri piyasasında en az hareketlilik Tunceli'de görüldü. Şehirde dönemsel olarak sadece 5 iş yeri satışı gerçekleştirilebildi (1 ilk el, 4 ikinci el).

Malatya’da kentsel dönüşüm ve kalıcı konut imarları hızlandıkça bu dengenin zamanla değişebileceği öngörülüyor.