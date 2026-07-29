Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, CHP’li belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetimiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiklerini duyurdu. Hurşit Eren Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Belediye Başkanı Ersoy Eren’in yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri Ali Rıza Yücel, Soner Üstün, Hasan Karael, İlhan Balı, Emrah Alp; görevden alınan ve Yeni Parti’ye geçtiğini açıklayan Arguvan İlçe Başkanı Hüseyin Üstün, Kadın Kolları Başkanı Medine Karabulut, ilçe yöneticileri, kadın kolları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

"Tek Referansımız Sandıkta Ortaya Konan İrade"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana tek referanslarının Arguvan halkının sandıkta ortaya koyduğu irade olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ersoy Eren, makamların gücünü değil, milletin verdiği yetkiyi esas aldıklarını ifade etti.

Demokrasilerde asıl gücün halkın özgür iradesiyle seçilmiş yöneticilerde olduğunu belirten Eren, son dönemde Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerin ve yerel yönetimlere yönelik uygulamaların, siyasi duruşlarını yeniden değerlendirmelerine neden olduğunu söyledi.

"Millet İradesini Her Şeyin Üzerinde Görüyoruz"

Türkiye'de son aylarda belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar, görevden almalar ve yerel yönetimler üzerindeki tartışmaların demokrasi açısından önemli bir sınav oluşturduğunu kaydeden Eren, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Halkın oyuyla göreve gelenlerin yanında olmayı temel ilke olarak benimsiyoruz. Millet iradesinin her türlü idari ve siyasi tasarrufun üzerinde tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Biz atanmıştan değil seçilmişten yanayız. Biz gücünü makamdan alanların değil, gücünü milletten alanların yanındayız.

Mücadele YENİ Parti Çatısı Altında Sürecek

Bu anlayış doğrultusunda CHP'li belediye meclis üyeleri Ali Rıza Yücel, Soner Üstün, Hasan Karael, İlhan Balı ve Emrah Alp ile birlikte CHP'den istifa kararı aldıklarını belirten Eren, yeni dönemde siyasi mücadelelerini Özgür Özel ve yol arkadaşlarının kurduğu YENİ Parti bünyesinde sürdüreceklerini açıkladı.

"Tehditlere Boyun Eğmeyeceğim"

Göreve geldiği günden bu yana çeşitli baskı ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Başkan Eren, geri adım atmadığını belirterek, "Aba altından sopa gösterme girişimlerine ve çeşitli tehditlere bugüne kadar taviz vermedim. Bu süreçte de benzer baskılar devam etse de bedeli ne olursa olsun bunlara boyun eğmeyeceğim" dedi ve Arguvan'a hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.

İlçe Başkanı Hüsyin Üstün "Gelişmeleri Demokrasi Açısından Değerlendirdik"

Basın açıklamasında konuşan İlçe Başkanı Hüseyin Üstün ise CHP çatısı altında uyum ve özveriyle çalıştıklarını ancak parti içerisinde yaşanan gelişmeleri ve siyasi anlayış farklılıklarını demokrasi ve örgüt iradesi açısından değerlendirdiklerini söyledi.

Siyasetin temel unsurunun seçilmişlerin iradesine saygı duymak olduğunu ifade eden Üstün; ilçe yönetimi, kadın kolları, meclis üyeleri ve çok sayıda üye ile birlikte CHP'den istifa ederek siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdürme kararı aldıklarını belirtti.