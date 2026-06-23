Malatya’da iş arayan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren dev istihdam müjdesinin detayları netleşti. Malatya Valiliği ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında, şehir genelindeki kamusal alanların bakım, onarım ve destek faaliyetlerinde istihdam edilmek üzere 2 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu.

22 Haziran 2026 tarihi itibarıyla başlayan başvurularda son günlere girilirken, kontenjanlar dolmadan işlemlerini tamamlamak isteyen adayların hızlı davranması gerekiyor.

1. MALATYA İŞKUR İUP BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Program kapsamında istihdam edilecek 2 bin kişi için başvuru maratonunda zaman daralıyor. Resmi bilgilere göre adayların başvurularını tamamlaması için belirlenen son gün 26 Haziran 2026 Cuma günüdür.

ÖNEMLİ UYARI: Bu tarihten sonra sistem üzerinden yapılacak başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Yoğunluktan kaynaklı sistemsel aksaklıklar yaşamamak adına başvuruların son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

2. İŞKUR 2 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM REHBER)

Adaylar, kuruma gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden veya telefonla başvurularını saniyeler içinde gerçekleştirebilirler. İşlemlerinizi kolayca yapabileceğiniz iki resmi kanal şu şekildedir:

İŞKUR E-ŞUBE ÜZERİNDEN ONLİNE BAŞVURU ADIMLARI

Sisteme Giriş Yapın: İlk olarak İŞKUR e-Şube resmi internet sitesine gidin. T.C. Kimlik numaranız ve İŞKUR şifrenizle ya da doğrudan e-Devlet ile Giriş seçeneğini kullanarak giriş yapın. İUP Menüsünü Bulun: Sayfanın üst kısmında yer alan "Online İşlemler" menüsünden "İşgücü Uyum Programları (İUP)" sekmesine tıklayın. Malatya İlanlarını Listeleyin: Açılan arama ekranındaki şehir bölümünden "Malatya" seçimini yapın. Karşınıza çıkan 2 bin kişilik aktif İUP ilanına ulaşın. Onaylayın: İlan detaylarını inceledikten sonra "Başvur" butonuna tıklayarak kaydınızı anında tamamlayın.

İŞKUR İUP Başvuru Ekranı İçin Tıklayınız

ALO 170 İLE TELEFONLA BAŞVURU

İnternet erişimi olmayan ya da online sistemde sorun yaşayan vatandaşlar; Çalışma ve İş Kurumu iletişim hattı olan ALO 170'i arayarak müşteri temsilcileri aracılığıyla Malatya İUP kadrolarına telefonda hızlıca başvuru oluşturabilirler.

İŞTE MALATYA İŞKUR İUP ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Her işsizin başvuramayacağı, çok net gelir ve sigorta sınırlarının çizildiği özel şartlar listesi şu şekildedir:

Yaş Sınırı: Sadece 19 yaş ve üzeri olan işsiz vatandaşlar başvuru yapabilecektir.

Sadece 19 yaş ve üzeri olan işsiz vatandaşlar başvuru yapabilecektir. İŞKUR Kaydı Zorunluluğu: İŞKUR sistemi üzerinden resmi başvurusu bulunmayanlar kesinlikle seçmelere ve kura listelerine dahil edilmeyecektir.

İŞKUR sistemi üzerinden resmi başvurusu bulunmayanlar kesinlikle seçmelere ve kura listelerine dahil edilmeyecektir. İşsizlik Maaşı Engeli: İşsizlik Sigortası maaşı alan kişiler İUP'a başvuru yapamaz. (Maaş alımı durdurulmuş olsa dahi başvuru hakkı yoktur).

İşsizlik Sigortası maaşı alan kişiler İUP'a başvuru yapamaz. (Maaş alımı durdurulmuş olsa dahi başvuru hakkı yoktur). SGK ve Bağ-Kur Sınırı: Başvuru tarihi itibarıyla en az son 30 gündür SGK’lı olmamak gerekir. Aktif 4A SGK'lılar, Bağ-Kur'lular, Tarım Bağ-Kur'luları (Ek-5) ve isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler kesinlikle başvuramaz.

Başvuru tarihi itibarıyla en az son 30 gündür SGK’lı olmamak gerekir. Aktif 4A SGK'lılar, Bağ-Kur'lular, Tarım Bağ-Kur'luları (Ek-5) ve isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler kesinlikle başvuramaz. Hane Geliri Kriteri: Aynı hanede yaşayanların toplam geliri, net asgari ücretin 2 katını geçiyorsa, o haneden hiç kimse projeye katılamaz.

Aynı hanede yaşayanların toplam geliri, net asgari ücretin 2 katını geçiyorsa, o haneden hiç kimse projeye katılamaz. Sağlık Durumu: Yapılacak fiziksel bakım, onarım ve destek işlerinin niteliğine göre çalışabilecek sağlık durumuna sahip olmak.

Yapılacak fiziksel bakım, onarım ve destek işlerinin niteliğine göre çalışabilecek sağlık durumuna sahip olmak. Yaptırım Durumu: Daha önce İŞKUR Kurs veya Programlarına katılıp da kendilerine herhangi bir yaptırım uygulanmıyor olması gerekmektedir.