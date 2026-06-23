Şehrin geleceğini ve aile yapılarını sinsice tehdit eden sentetik uyuşturucu girdabı, Malatya’da ezberleri altüst eden şok edici bir bilimsel araştırmayla deşifre edildi. Ahmet Yasuntimur tarafından hazırlanan ve Prof. Dr. Vehbi Bayhan danışmanlığında tamamlanan doktora tezi, uyuşturucu sarmalına düşen 19 kadın ve 41 erkeğin neredeyse milimi milimine aynı çöküş kronolojisini yaşadığını ortaya koydu.

MALATYA SOKAKLARINDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Şehrin geleceğini ve aile yapılarını sinsice tehdit eden sentetik uyuşturucu girdabı, Malatya’da ezberleri altüst eden şok edici bir bilimsel araştırmayla analiz edildi. İnönü Üniversitesi bünyesinde tamamlanan ve jüriden oy birliğiyle geçen dev doktora tezi, uyuşturucu batağındaki 19 kadın ve 41 erkeğin hayat hikayelerindeki o ürkütücü ortak kaderi gün yüzüne çıkardı. Araştırma, bireyi koruyan sosyal bağışıklık sisteminin çökmesiyle başlayan zincirleme reaksiyonun acı sonuçlarını gözler önüne serdi.

AMATEM VE YEDAM'DA İNCELEME YAPILDI

Malatya’nın uyuşturucu anatomisini çıkarmak için adeta iğneyle kuyu kazılan araştırma kapsamında, Malatya İnönü Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM), Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün kapıları aralandı. Bu merkezlerde tedavi gören ve yükümlü bulunan 41 erkek ve 19 kadın bağımlı ile yüz yüze, derinlemesine analiz ve gözlem yapıldı. Sahada gece gündüz madde bağımlılığı ile mücadele eden 9 alan uzmanının da dinlendiği araştırmada, uyuşturucu sarmalının görünmeyen yüzü, doğrudan yaşayanların gözünden ve deneyimlerinden yola çıkılarak ilk kez bu kadar net bir şekilde belgelendi...

UYUŞTURUCU GİRDABINA İTEN 3 ÖLÜMCÜL AŞAMA

Yapılan tematik analizler, Malatya'da uyuşturucuya başlayan 19 kadın ve 41 erkeğin neredeyse tamamen aynı kader yolculuğundan geçerek bataklığa saplandığını kanıtladı. Araştırma sonuçlarına göre, uyuşturucu girdabına kapılan tüm bağımlıların yaşadığı ilk süreç, aile, arkadaşlık ve toplumsal çevre bağlarının zayıflamasıyla başlıyor. Sosyologların sosyal bağışıklık sistemi adını verdiği bu görünmez koruma kalkanı zayıfladığında, birey sentetik uyuşturucu tekliflerine karşı tamamen savunmasız hale geliyor ve ilk adım bu yalnızlık anında atılıyor. İkinci aşamada ise yalnızlaşan birey, uyuşturucuyu bir kaçış yolu olarak görürken normal dünyadan tamamen koparak torbacıların ve diğer kullanıcıların yer aldığı bağımlılık alt kültürüne entegre oluyor. Sürecin son ve en acı aşamasında ise bu alt kültüre gömülen bağımlılar çevre tarafından damgalanma, aile ilişkilerinde tamamen kopma, sosyal sermaye kaybı ve toplumsal hayattan dışlanarak adeta yaşayan bir ölüye dönüşüyor.

SADECE POLİSİYE TEDBİRLER YETMİYOR SOSYAL MÜDAHALE ŞART

Akademik jüriden oy birliğiyle geçerek tam not alan tezin sonuç raporu, Malatya için adeta bir uyarı fişeği niteliği taşıyor. Özellikle günümüzde hızla yayılan sentetik maddelerin bağımlılık sürecini daha karmaşık ve kontrol edilemez hale getirdiği belirtilirken, bağımlılığın sadece kişisel bir tercih ya da irade sorunu olmadığı vurgulanıyor. Araştırma, uyuşturucuyla mücadelede sadece polisiye ve tıbbi tedbirlerin yetmeyeceğini, şehirdeki aile bağlarını, sosyal çevre ilişkilerini ve toplumsal bağışıklığı yeniden ayağa kaldırmanın hayati bir zorunluluk olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

KAYNAKÇA

Bu özel haber, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı bünyesinde, Prof. Dr. Vehbi Bayhan danışmanlığında Dr. Ahmet Yasuntimur tarafından hazırlanan ve 15 Mayıs 2026 tarihinde başarıyla kabul edilen "Madde Bağımlılığının Sosyolojik Nedenleri ve Etkileri: Sosyal Bağışıklık Sistemi Analojisi Üzerinden Malatya Örneği" başlıklı doktora tezi verilerinden derlenmiştir. Çalışma; Prof. Dr. Yaşar Kaya, Prof. Dr. Vehbi Bayhan, Prof. Dr. Ersan Ersoy, Doç. Dr. Muzaffer Çağlar Kurtdaş ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çetintaş’tan oluşan jüri heyeti tarafından onaylanmış ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Osman Ağır'ın kararıyla uygun görülmüştür.