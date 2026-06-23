Maddi krizler, FIFA dosyaları ve transfer yasaklarıyla boğuşan Yeni Malatyaspor’da sessizlik dün yapılan bir basın açıklamasıyla bozuldu. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Abdullah Aksoğan, düzenlediği geniş kapsamlı basın toplantısında kulübün mali röntgenini çekerek gerçek borç listesini kamuoyuyla paylaştı. Göreve geldikleri günden bu yana "Kulübü bırakın kapansın" baskılarıyla karşılaştıklarını belirten Aksoğan; Malatya futboluna 15 yıldır uygulanan ambargoyu yıkmak için bu onurlu mücadeleye girdiklerini söyledi. Eski yönetimlere adeta gözdağı veren ve dünyada en çok oyuncu satan kulüplerden biri olmalarına rağmen hâlâ borç içinde yüzmelerinin hesabını soran Başkan Aksoğan, 2026-2027 sezonu öncesi camiayı ayağa kaldıracak kritik yol haritasını ilan etti.

"MALATYA FUTBOLUNA YAPILAN AMBARGOYU KALDIRDIK"

Göreve geldiklerinde "Bu kulüp kapansın, boşuna uğraşmayın" eleştirileriyle karşılaştıklarını belirten Başkan Abdullah Aksoğan, taşın altına ellerini neden koyduklarını şu sözlerle özetledi:

"Biz bu kulübü 15 senedir Malatya futboluna yapılan ambargoyu kaldırmak için aldık. Yapılanların yapanın yanına kâr kalması ve Malatya adının küçük düşürülmesi ağrımıza gitti. Allah’a şükürler olsun ki kavga ortamı bitirilerek bu ambargo kalkmıştır. Şimdi bütün Malatyalıların birlik olup Malatya futbolunu hak ettiği yere getirme zamanıdır."

ESKİ BAŞKANLARA ŞEREF ÇAĞRISI

Yeni Malatyaspor’un dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mali enkazla karşı karşıya olduğunu belirten Aksoğan, kulübün en çok yabancı oyuncu satan kulüp olmasına rağmen hâlâ borç içinde yüzdüğünü vurguladı. Eski yönetimleri sert bir dille eleştiren Başkan,

"Türkiye’de en çok yabancı oyuncu satan kulüp iken, satılan bütün futbolculara ve kulüplerine hâlâ borcumuz var. Dünyada bunun başka bir örneği yok. Eski başkanlar kendi dönemlerinin borçlarını ödeyip Yeni Malatyaspor’un ve kendi şereflerini kurtarmalıdır. Algı yaratarak bu süreç geçiştirilemez, eninde sonunda herkes gerçeklerle yüzleşecek. Kara kutunuz olan avukatınıza sorabilirsiniz"

ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI’YA BENJAMİN TETTEH ÇAĞRISI

Başkan Aksoğan’ın hedefindeki bir diğer isim ise, Türk futboluna yurt dışında yatırımlar yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı oldu. Benjamin Tetteh transferine dikkat çeken Aksoğan,

"Acun Bey’den Benjamin Tetteh transferinden dolayı Yeni Malatyaspor’un mağduriyetini gidermesini talep ediyoruz. Bu konudan dolayı yıpranmasını istemiyoruz"

diyerek bir çağrıda bulundu.

YENİ MALATYASPOR 2026-2027 SEZONUNDA SAHAYA ÇIKACAK MI?

Taraftarların en çok merak ettiği "Yeni Malatyaspor ligden çekilecek mi?" sorusuna da açıklık getiren Aksoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Borç listesinin tüm detaylarıyla ekranda ve basının elinde olduğunu söyleyen Aksoğan, müjdeyi verdi:

“Takımın sahaya çıkmasıyla alakalı şu an için bir problem bulunmuyor. Geçen sezon bahis cezaları gelene kadar gösterilen mücadele, bu sezon da sonuna kadar devam edecek.”

TEKNİK HEYETTE SON DURUM: SEZON ORTASINDA BAŞLIYOR

Geçen sezon sportif direktörlük yapan Sinan Alkış ve Teknik Direktör Cemil Tonguç’un yönetim önünü açmak için istifalarını sunduğunu ancak yönetimin bunu kabul etmediğini belirten Aksoğan; raporlar doğrultusunda yapılan yeni planlamayla, hocaların isteklerinin yerine getirilmesinin ardından temmuz ayının ortalarında yeni sözleşmelerle yeni sezon hazırlıklarının başlayacağını duyurdu.