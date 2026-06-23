Malatya güne yolcu ve servis taşımacılığının yoğun olduğu saatlerde meydana gelen üzücü bir kaza haberiyle başladı. Yeşilyurt ilçesinde sabahın ilk saatlerinde bir servis minibüsü ile binek aracın çarpışması sonucu hem maddi hasarlı hem de yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Olay yerine hızla güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ’NDE KAZA ALARMI

Edinilen bilgilere göre olay; 23.06.2026 günü saat 07.40 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi üzerinde meydana geldi.

M.K. isimli sürücünün sevk ve idaresindeki 44 S 1224 plaka sayılı servis minibüsü ile M.H.P. isimli şahsın idaresindeki 44 ADY 069 plaka sayılı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Sabah trafiğinin başladığı esnada gerçekleşen çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi maddi hasar oluşurken, çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

İKİ KİŞİ YARALANDI HAYATİ TEHLİKELERİ VAR MI?

Kaza neticesinde araç sürücüleri ve yolcular büyük panik yaşadı. Resmi makamlardan edinilen ilk bilgilere göre; 44 ADY 069 plaka sayılı otomobilin sürücüsü M.H.P. ile 44 S 1224 plakalı servis minibüsünde yolcu konumunda bulunan G.Ç. isimli şahıslar yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralıların, şans eseri hayati tehlikelerinin bulunmadığı seviyede yaralandığı öğrenildi. Yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

RESMİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Sabah saatlerinde Yeşilyurt’ta kâbus yaşatan kazanın ardından, emniyet güçleri trafikte aksama yaşanmaması adına yolda önlem aldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulan kaza haberi sonrasında, kazanın oluş şekli ve kusur durumunun belirlenmesi amacıyla konu ile ilgili geniş çaplı tahkikata başlanıldığı bildirildi.