BUSABAH TV Youtube kanalında yayınlanan Futbol Analiz programında konuşan spor yorumcusu Aziz Yiğit, Yeşilyurtspor’un, Malatyaspor ile birleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Malatya spor kamuoyu, Yeşilyurtspor’un olağanüstü genel kurulunun ardından hareketli günler geçiriyor. Malatya futbolundaki son gelişmeleri değerlendiren spor yorumcusu Aziz Yiğit, Yeşilyurtspor ile efsane Malatyaspor’un birleşme eğilimini devrim niteliğinde bir karar olarak yorumladı. Kulübün borç durumu, tesis krizleri ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdindeki hukuki süreç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunuldu.

“RENGİ SARI-KIRMIZI-BEYAZ OLACAK”

Birleşme sürecinin resmiyet kazanması için gözlerin TFF Hukuk Kurulu'nda olduğunu belirten Aziz Yiğit, yeni süreçteki isim ve logo değişikliğine dair şu bilgileri paylaştı:

"Malatyaspor Kulüp Başkanı Muhammed Güner’le Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Bey bunu önceden konuşmuş, altyapısını yapmışlardı. Tüzük ve genel kurul tutanakları TFF’ye gönderildikten sonra hukuk kurulu inceleyecek. Uygun görüldüğü takdirde, gelecek yıl Malatya Yeşilyurtspor ligde Malatyaspor arması ve logosuyla devam edecek. Rengi de sarı-kırmızı-beyaz olacak; yani beyaz Yeşilyurt’tan, sarı-kırmızı ise Malatyaspor’dan alınmış olacak."

HEDEFİMİZ, SIFIR BORÇLU BİR KULÜP YARATMAK

Genel kurulda açıklanan mali tablolara ve kulübün güncel borç yüküne değinen Yiğit, eski yöneticilerin temlikleri kaldırmasının ön açıcı olduğunu ifade etti:

"Kongrede görülen 46 milyon lira borç aslında şu an için yaklaşık 1 milyon dolar civarında bir para ediyor. Haşim Karadağ ve İlhan Kavuk’un temlikleri kaldırması çok olumlu bir hamle oldu. Eski futbolcu, personel ve kulüp alacaklarıyla ilgili iyi bir çalışma yapılırsa, 25-30 milyon civarındaki bu borç muhtemelen yarı fiyatına kadar düşürülebilir. Hedefimiz, sıfır borçlu bir kulüp yaratıp 3. Lig'den itibaren doğrudan 2. Lig'e çıkacak kaliteli bir kadro kurmak."

“TAKIM NEREDE KALACAK, NASIL BESLENECEK?”

Programda, borç sarmalı içindeki Yeni Malatyaspor’un tesis ve konaklama sorunları da masaya yatırıldı. Geçmiş yönetimlerin hatalarının mevcut takıma fatura edilmemesi gerektiğini savunan Aziz Yiğit,

"Yeni Malatyaspor'un 1 milyar 300 milyon lira borcu var. Kulüp şu an tesis, saha ve konaklama krizi yaşıyor. Nurettin Soykan Tesisleri berbat bir durumdaysa bu profesyonel takım nerede kalacak, nasıl beslenecek? 'Yeşilyurt Belediyespor’u kurtardık, her şey dört dörtlük, Yeni Malatyaspor’u da götürün kapının önüne atın' anlayışına ben karşıyım. Zamanında bu kulübü sıfır seviyesine getiren siyasileri ve Adil Gevrek’i en çok biz eleştirdik. Ancak oradaki insanlara kızıp koca bir kulübü kaderine terk etmek yanlış olur. Yeni Malatyaspor’a da acilen sahip çıkılması gerekiyor"

açıklamasında bulundu.