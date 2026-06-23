Çevre yatırımları ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında attığı adımlarla dikkat çeken Yeşilyurt Belediyesi, çocukların erken yaşta çevre bilinci kazanması adına başlattığı eğitim atağını başarıyla tamamladı. Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Farkındalık Eğitimleri” kapsamında ulaşılan okul ve öğrenci sayısı ne kadar? Yeşilyurt'ta kaç okul bu kapsama alındı ve tam olarak kaç bin öğrencinin hayatına dokunuldu? İşte detaylar…

YEŞİLYURT BELEDİYESİ YIL BOYUNCA ÇALIŞTI

Yeşilyurt Belediyesi, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek ve iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyunca aralıksız çalıştı. Yapılan resmi açıklamada, ilçe genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan eğitim programında tam 39 okulda 5 bin 970 öğrenciye ulaşıldığı bildirildi. Sürdürülebilir yaşam konusunda kritik bilgilerin aktarıldığı eğitimler sayesinde, Yeşilyurtlu gençlerin çevreye olan bakış açısı kökten değişti.

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ SAHAYA İNDİ

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman Çevre Mühendisleri, okulları tek tek gezerek öğrencilere bilgiler aktardı. Sadece teorik anlatımla yetinmeyen uzmanlar; iklim değişikliğinin nedenleri, doğal kaynakların nasıl korunması gerektiği ve geri dönüşümün püf noktalarını uygulamalı olarak gösterdi.

Eğitimlerin pratik kısmında ise öğrencilere atıkların kaynağında nasıl ayrıştırılacağı ve günlük yaşamda çevre dostu alışkanlıkların nasıl geliştirileceği eğlenceli etkinliklerle benimsetildi. Seferberlik kapsamında eğitime katılan tüm öğrencilere çevre dostu yaşamı teşvik etmek amacıyla bez çanta ve kırtasiye seti hediye edildi.

BÜYÜK KAPANIŞ MİNİKLERLE YAPILDI

Yıl boyunca büyük bir kararlılıkla sürdürülen eğitim programının son durağı ise Mustafa Aksoğan Anaokulu oldu. Geleceğin teminatı olan minik öğrencilerin yaş gruplarına uygun renkli ve eğlenceli aktivitelerle desteklenen eğitimde, çocuklara erken yaşta doğa sevgisi ve geri dönüşüm bilinci aşılandı.

“ÇEVRE BİLİNCİ KÜÇÜK YAŞLARDA KAZANDIRILMALI”

Eğitim programının başarıyla noktalanmasının ardından kapsamlı bir değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sürdürülebilir bir geleceğin ancak eğitimli nesillerle inşa edilebileceğini vurguladı.

Çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesinin taşıdığı kritik önemi belirten Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çevre ve doğa bilinci küçük yaşlarda kazanıldığında kalıcı hale geliyor. Bu nedenle okullarımızda gerçekleştirdiğimiz iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimlerini çok değerli buluyoruz. Eğitimlerimiz sayesinde binlerce öğrencimize ulaştık, çevreyi korumanın ve kaynakları verimli kullanmanın önemini anlattık. Çocuklarımızın gösterdiği ilgi ve duyarlılık bizleri son derece mutlu etti. Daha temiz, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Yeşilyurt için çevre eğitimlerimize ve farkındalık çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”