Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, internet ortamındaki taşınmaz ve taşıt ilanlarında sahteciliğin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla başlattığı EİDS (Elektronik İlan Doğrulama Sistemi) denetimlerini sosyal medya platformlarına kaydırdı. Bakanlığın ilan kurallarına uymayan sosyal medya devi META’ya idari para cezası kesmesi, Malatya’daki emlakçı ve oto galericileri de alarma geçirdi.

Bakanlık tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’na (TESK) gönderilen ivedi kodlu resmi yazı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) üzerinden kentteki esnafa duyurulmak üzere harekete geçildi. Yeni dönemde Malatya genelinde ev, arsa veya araç satışı yapan işletmelerin sosyal medya stratejilerini tamamen değiştirmesi gerekecek.

MALATYA ESNAFI İÇİN KRİTİK KURAL

Yeni düzenlemeyle birlikte, Malatya’da emlak ve motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan işletmeler, Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanların linklerini paylaşabilecek. Bunun haricinde, sosyal medya hesaplarından ilan mahiyetinde bağımsız fotoğraf, fiyat ve araç/daire bilgisi paylaşımı yapmak tamamen usulsüz kabul edilecek.

HER BİR USULSÜZ PAYLAŞIMA 286 BİN TL CEZA!

Bakanlık talimatına aykırı hareket ederek sosyal medya hesaplarını adeta kayıt dışı birer ilan panosuna çeviren işletmelere göz açtırılmayacak. Malatya'da kuralları ihlal ederek yetkisiz ya da doğrulamasız ilan paylaşımı yaptığı tespit edilen emlak ofislerine ve oto galerilerine, her bir aykırılık ve paylaşım için 286 bin 206 TL’ye kadar idari para cezası kesilecek.

Yetkililer, Malatya'daki emlakçı ve galericilerin büyük cezai yaptırımlarla karşılaşarak mağduriyet yaşamamaları adına, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda yeni EİDS kurallarına harfiyen uymaları gerektiği konusunda uyardı.