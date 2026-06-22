Tv100’ün haberine göre Malatya dahil milyonlarca emeklinin temmuz zammı için önünde sadece tek bir veri kaldı: Haziran ayı enflasyonu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz’da bu oranı açıkladığında, Türkiye genelinde ve Malatya çarşı-pazarında zam oranları tescillenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

MERKEZ BANKASI ROTAYI ÇİZDİ YÜZDE 18,20 BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, enflasyon beklentisi yüzde 1,36 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık net enflasyon zammı yüzde 18,20 olarak netleşecek. Ancak kulislerin asıl odağı bu yüzdelik zammın ötesinde, taban aylıklarda saklı.

MASADAKİ SÜRPRİZ EŞİK 23 BİN 638 TL SINIRI

Beklenti modellerine dayanan son hesaplamalara göre, yüzde 18,20'lik tablo hayata geçtiğinde en düşük emekli maaşının 23 bin 638 TL’den az olmaması yönünde güçlü bir senaryo Ankara kulislerinde ağırlık kazandı.

Bu tutarın kesinleşmesi için bakanlıkların bütçe çalışması belirleyici olacak. En düşük emekli maaşı otomatik artmadığı için, bu taban aylık ayarı için Meclis düzenlemesi gerekecek. Karar, Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

MALATYA ESNAFI VE EMEKLİSİ BU İMZAYI BEKLİYOR

Tüm Türkiye'yi kapsayan bu kritik hesap, deprem sonrası toparlanmaya çalışan Malatya yerel piyasası için adeta bir can suyu. Akpınar Meydanı'ndan Kernek’e kadar şehirdeki esnaflar ve emekliler, çarşı içi ticaretin doğrudan bu maaşlara bağlı olduğunu biliyor. Malatya, Ankara'dan gelecek yasal düzenlemenin Temmuz takvimine yetişmesini büyük bir umutla bekliyor.