Türkiye'nin ekonomi programı kapsamında yürütülen dezenflasyon süreci kararlılıkla sürdürülürken, gözler kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak olan resmi enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz ayı itibarıyla maaşlara yapılacak zam oranları üzerinde birinci derecede belirleyici olacak bu hayati gelişme öncesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Şimşek, küresel gerilimlerin enerji maliyetleri üzerindeki etkisini ve hanehalkı tahminlerindeki son olumlu seyri masaya yatırdı.

ENERJİ MALİYETLERİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Uluslararası arenada yaşanan sıcak gelişmelerin emtia piyasalarına yansıdığını ve bu durumun yerel fiyatlama davranışlarını da etkilediğini belirten Bakan Şimşek, kısa vadeli baskıları şu sözlerle ifade etti:

"Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırması, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkiledi."

Mali disiplinin sağladığı hareket alanını aktif şekilde kullandıklarını vurgulayan Şimşek, piyasadaki dengelerin kalıcı olarak sarsılmasını engellemek adına akaryakıt gibi kalemlerde koruyucu bir kalkan olan eşel mobil sisteminin ve diğer adımların süratle hayata geçirildiğini belirtti. Şimşek, atılan adımların etkinliğini şu şekilde aktardı:

"Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık."

HANEHALKI BEKLENTİLERİNDE OLUMLU SEYİR

Uygulanan kararlı ekonomi politikasının toplumsal öngörülere yansımaya başladığına işaret eden Bakan Şimşek, haziran ayı verilerine bakıldığında geleceğe dönük tahminlerde bir yumuşama ve iyileşme kaydedildiğini belirtti. Yurttaşların bir sonraki yıl için öngördüğü fiyat artış hızındaki düşüşü rakamlarla paylaşan Şimşek, konuya dair şu bilgiyi verdi:

"Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti."

Uluslararası alandaki risklerin zayıflamasıyla birlikte enerji piyasalarında normalleşmenin başlayacağını öngören Şimşek, bu durumun iç piyasadaki algıyı daha da güçlendireceğini vurguladı. Temel hedeflerine olan bağlılıklarını yineleyen Bakan Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla energy fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz."

MİLYONLARIN GÖZÜ AÇIKLANACAK ENFLASYON ORANINDA

Bakan Şimşek'in beklentilerdeki iyileşmeye vurgu yaptığı bu süreçte, tüm kamuoyunun odak noktası resmi olarak açıklanacak yeni enflasyon oranlarına kilitlendi. Haziran ayı verilerinin kesinleşmesiyle birlikte, yılın ilk yarısına ait altı aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış olacak. Bu veriler sadece ekonomik programın başarısını göstermekle kalmayacak; memur, emekli ve çalışan kesimin alacağı Temmuz ayı zam oranlarını da doğrudan şekillendirecek. Piyasalarda çarpan etkisi yaratması beklenen bu hayati rakamlar, önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarının izleyeceği rota üzerinde de belirleyici bir rol oynayacak.