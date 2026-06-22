Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan Şehristan Evleri sitesindeki 11 katlı bir bloğun orta hasarlı olmasına rağmen maliklerin yüzde 75’inin güçlendirme istemesine karşı yasa gereği yüzde 80’e ulaşılamadığı için başlatılan yıkımı, iddiaya göre, yapının malzeme kalitesi ve yapısal direnci nedeniyle kesintiye uğradı.

Savunulan ifadelere göre, 6 Şubat depremlerinin ardından önce ağır hasarlı olarak rapor edilen, daha sonra yapılan itirazlar neticesinde orta hasara çevrilen binanın tünel kalıp beton yapısı ve demir donatısı, yıkımı gerçekleştiren firmanın iş makinelerinde mekanik arızalara yol açtı.

YAPISAL DİRENÇ Mİ İŞ MAKİNELERİNİ DURDURDU?

Toplam 8 bloktan oluşan ve her biri 11 katlı olan Şehristan Evleri sitesinde, hasar durumu orta hasar olmasına rağmen kat malikleri güçlendirme konusunda anlaşamaması doğrultusunda sadece bir blok için yıkım kararı alındı. Hak sahiplerinin 4 de 1’inin onayının ardından sahaya giren yıkım firması, binayı yıkmak için 1 ay önce çalışmalara başladı. Ancak iddiaya göre, binadaki tünel kalıp betonun kırılamaması ve yoğun demir donatının iş makinesi tarafından ayrıştırılamaması üzerine, yüklenici firmanın araçları sahada sıklıkla arıza verdi.

FİRMA YIKIM ÇALIŞMALARINI ASKIYA ALDI

İddiaya göre, yapının inşaatında kullanılan malzemenin sağlamlığı ve demir yoğunluğu karşısında mevcut iş makinelerinin yetersiz kalması, yıkım sürecini doğrudan etkiledi. Makinelerin işlev göremez hale gelmesi üzerine ilgili firma, bu şartlar altında blokta yıkım ve beton kırma işlemlerine devam edemeyerek sahadaki çalışmalarını askıya aldı.

Sitede bulunan diğer 7 bloğun mevcut durumunu koruduğu, tüm dairelerde yaşamın devam ettiği ve sadece bu blok için alınan yıkım kararının ardından yaşanan duraksama, bölgedeki hasar tespit ve yapı direnci tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Hiçbir yıkımda görülmemiş şekliyle 1 katta 4 daire olan binanın yarısının zor şartlarda yıkılıp diğer yarısının bu şekilde ayakta kalması dikkat çekti.

İlgili firmanın teknik imkanlarını gözden geçirmesinin ardından yıkım sürecinin nasıl ilerleyeceği ya da yeni bir teknik yönteme başvurulup başvurulmayacağı bekleniyor.