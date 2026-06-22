Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı planlanan hazır beton, asfalt ve yol malzemesi üretim tesisi projesinde kritik bir aşama geride kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü, bölgedeki altyapı ve inşaat faaliyetlerini yakından ilgilendiren tesis için resmi kararı duyurdu.

“ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU” KARARI VERİLDİĞİ AÇIKLANDI

Yapılan resmi duyuruya göre, Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi (Tapuda Cihadiye Mahallesi) 279 ada 5 nolu parsel üzerinde kurulacak olan "Asfalt Plent, Mekanik Plent Tesisi ve Beton Santrali" projesi masaya yatırıldı. Saatte 120 metreküp üretim kapasitesine sahip olacak tesis, ÇED Yönetmeliği'nin 17. Maddesi kapsamında değerlendirildi. İncelemelerin ardından, proje için resmen "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verildiği açıklandı.

5 Haziran 2026 tarihli resmi yazı ile onaylanan bu karar, Valilik tarafından halkın bilgisine sunuldu.

DAVA AÇMA SÜRESİ 30 GÜN

Duyuruda ayrıca, verilen bu "ÇED Olumlu" kararına karşı yasal haklarını kullanmak isteyen vatandaşlar ve ilgili taraflar için hukuki takvim de paylaşıldı. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ivedi yargılama usulü çerçevesinde, ilan edilen bu karara karşı dava açma süresinin 30 gün olduğu belirtildi. Kararın iptali yönünde hukuki süreç başlatmak isteyenlerin bu süre içinde başvuruda bulunması gerekiyor.