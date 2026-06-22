Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Abdullah Aksoğan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında kulübün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Göreve geldiklerinde kulübün ciddi borç yükü altında olduğunu bildiklerini belirten Aksoğan, Yeni Malatyaspor’u Malatya futbolunun üzerindeki ambargoyu kaldırmak ve kulübü yeniden ayağa kaldırmak amacıyla devraldıklarını söyledi.

“KAVGA ORTAMINI GERİDE BIRAKIP BİRLİK OLMA ZAMANIDIR”

Kentte yaşanan kutuplaşmanın sona ermesi gerektiğini ifade eden Aksoğan, “Malatya futbolundaki kavga ortamını geride bırakıp birlik olma zamanıdır. Yeni Malatyaspor’u tüm Malatyalıların desteğiyle yeniden hak ettiği noktaya taşımak istiyoruz” dedi.

Kulübün eski yöneticilerine de çağrıda bulunan Aksoğan, geçmiş dönemlerden kaynaklanan borçların çözümüne katkı sunulmasını istedi. Kulübün geçmişte yüksek bonservis gelirleri elde ettiğini hatırlatan Aksoğan, halen bazı futbolculara ve kulüplere borçların bulunduğunu belirterek bu sürecin ortak sorumluluk anlayışıyla ele alınması gerektiğini kaydetti.

Basın toplantısında kulübün borç tablosunun da kamuoyuyla paylaşıldığını ifade eden Aksoğan, federasyon nezdinde yapılan görüşmelerde tüm mali verilerin ayrıntılı şekilde sunulduğunu söyledi.

“TAKIMIN SAHAYA ÇIKMASI KONUSUNDA ŞU AN İÇİN HERHANGİ BİR ENGEL YOK”

Yeni sezon planlamasına da değinen Aksoğan, 2026-2027 sezonunda takımın sahaya çıkması konusunda şu an için herhangi bir engel bulunmadığını açıkladı. Geçen sezon görev yapan sportif direktör Sinan Alkış ile teknik direktör Cemil Tonguç’un görevlerine devam edeceğini belirten Aksoğan, teknik heyetin taleplerinin karşılanmasının ardından takımın temmuz ayı ortalarında yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını ifade etti.

Aksoğan, açıklamasının sonunda taraftarlara ve kamuoyuna seslenerek, yönetim, teknik ekip ve futbolcuların verdiği mücadelenin desteklenmesini istedi. Kulübün zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Aksoğan, tüm Malatyalıları Yeni Malatyaspor’un etrafında kenetlenmeye davet etti.