Deprem sonrası adeta küllerinden doğmaya çalışan ve yeni yerleşim yerleriyle devasa bir metropole dönüşen Malatya’da, spor altyapısı ve tesis yetersizliği alarm veriyor. Kentin spor politikasını sert sözlerle eleştiren spor yorumcuları Aziz Yiğit ve Şenol Karaduman, Malatya gençliğinin tek bir tesise sıkıştırılmasına isyan etti. Çevre illerin tesisleşmede Malatya’ya fark attığını belirten isimler, acilen yeni semt sahalarının kurulması ve var olan atıl alanların gençliğe kazandırılması çağrısında bulundu.

BUSABAH TV YouTube kanalında yayınlanan Futbol Analiz programında Malatya sporunun acı tablosu masaya yatırıldı. Programın deneyimli spor yorumcuları Aziz Yiğit ve Şenol Karaduman, 6 Şubat depremlerinin ardından coğrafi olarak büyüyen kentte spor altyapısı ve tesis yetersizliğinin alarm verdiğini söyledi. Malatya gençliğinin tek bir tesise sıkıştırılmasına isyan eden usta yorumcular, çevre illerin tesisleşmede Malatya’ya fark attığını belirterek yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

KENTİN RÖNTGENİNİ ÇEKEREK YETKİLİLERE UYARILARDA BULUNDULAR

6 Şubat depremlerinin ardından İkizce, Çamurlu ve Gelincik Tepesi gibi bölgelerde kurulan yeni konut alanlarıyla coğrafi olarak hızla büyüyen Malatya’da, genç nüfusun spora yönlendirilmesi noktasında çok ciddi bir altyapı ve tesis krizi yaşanıyor. Kentteki amatör futbol kulüplerinin, sporcuların ve antrenörlerin Yeşiltepe tesislerinin dışına çıkamaması, yerel spor kamuoyunda bardağı taşıran son damla oldu. BUSABAH TV YouTube kanalında izleyiciyle buluşan Futbol Analiz programının ünlü spor yorumcuları Aziz Yiğit ve Şenol Karaduman, haftalık yayınlarında kentin adeta röntgenini çekerek yetkililere uyarılarda bulundu. Malatya'nın spor yatırımlarında komşu illerin çok gerisinde kaldığını vurgulayan spor yorumcuları, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırılması için "sil baştan" bir planlama yapılması gerektiğini ifade etti.

"BÜTÜN GENÇLİĞİ YEŞİLTEPE’YE GETİRMENİN BİR ANLAMI YOK"

Programda söz alan ve Malatya’nın deprem sonrası değişen demografik yapısına dikkat çeken spor yorumcusu Aziz Yiğit, spor tesislerinin şehrin büyüme hızına ayak uyduramadığını belirtti. Gençlerin Yeşiltepe’ye mahkum edilmesini sert bir dille eleştiren Yiğit, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden Malatya küçücüktü ama Malatya şu anda 1 milyonluk Malatya. Malatya o kadar genişledi ki mesela hele hele bu depremden sonra işte İkizce'si, Çamurlu'su, Akçadağ'ı, Gelincik Tepesi... Şimdi düşün, Malatya'nın her tarafında farklı bir ilçe boyutunda mahalleler oluştu. Şimdi buradaki çocukların hepsini Yeşiltepe'ye götürmemiz mümkün değil, ben aslında ona vurgu yapmak istiyorum. Bir an önce daha önce de hem yazılarımızda hem programlarımızda bunlara defalarca söyledik... Sayın yetkililerimizden eğer bizi duyuyorlarsa, Malatya'daki tesis sayısını, Malatya amatörünü, Malatya gençliğini lütfen Yeşiltepe'ye mahkum etmesin. Bütün genel kurulun, bütün gençliğin hepsini Yeşiltepe'ye getirmenin bir anlamı yok. Dağıtmadığınız müddetçe ne sporcu sayısını arttırabilirsiniz, ne sporcu çıkarabilirsiniz, ne o gençleri de o kötü alışkanlıklardan kurtarırsınız. Bir an önce, bir an önce bunlar olsun."

"ADIYAMAN, ELAZIĞ, URFA, DİYARBAKIR, SİVAS BİZDEN FAZLA"

Malatya’nın tesisleşme oranını çevre illerle kıyaslayan spor yorumcusu Aziz Yiğit, acı tabloyu şu sözlerle gözler önüne serdi:

"Ne yapıyorlar, bir şey söyleyeyim bakın: Adıyaman, Adıyaman'da bugün futbol sahası bizden fazla, Elazığ'da bizden fazla, Urfa'da bizden fazla, Diyarbakır'da bizden fazla, Sivas'ta bizden fazla."

Amatör liglerdeki teknik imkansızlıklara da değinen Yiğit, antrenman saatlerinin azlığından ve gece maçı oynatacak ışıklandırma sistemlerinin eksikliğinden dert yanarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi bir düşün, bir takım haftada iki gün antrenmana çıkıyor. Şimdi haftada iki gün yarı saha antrenman yapan bir takımda futbolcu çıkma şansı var mı? Mümkün değil. Şimdi bir ikincisi, ben bunu Sayın Gençlik Spor Müdürümle de konuştum, şube müdürlerimle konuştum. Bir an önce amatör sahaların ışıklandırılması lazım. Bu ışıklandırma halledilirse bugün bakın Adıyaman'da, Sivas'ta, Urfa'da, Diyarbakır'da gece maçları oynanıyor. Bir an önce o ışıklandırma işinin halledilmesi lazım. Yani yeterli değil. Hem sahalarının yapılması lazım."

ŞENOL KARADUMAN: "BAŞHARIK’TA BİR TANE BOŞ TARLA BULAMAZSIN, EV DİKİYORLAR"

Futbol Analiz programının bir diğer deneyimli spor yorumcusu Şenol Karaduman ise kendi yaşadığı mahalleden örnek vererek çarpık kentleşmenin ve plansızlığın çocukları nasıl alternatifsiz bıraktığını anlattı. Karaduman, imar planlarında semt sahalarına yer ayrılmamasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Saha var da şimdi öyle bir şey olmuş ki yani ben kendi gözlemimi söylüyorum. Yani insanlar belki zoruna gidebilir, belki darılabilir; burada kimseyi suçlama babında söylemiyorum. Şimdi Malatya ortamında şu anda bana göre deprem geçirdik değil mi hocam 6 Şubat'ta? Şu anda toplanma alanı yok. Yani kendi gözlemimi söyleyeyim. Toplanma alanı bir tanesi de ki '100. Yıl Parkı' derler mesela, tamam doğru. Ama bizim özellikle ben Başharık'ta oturuyorum, Başharık'ta bir tane boş tarla bulamazsın. Çünkü boş tarla bulduğu zaman hemen ev dikiyorlar, yani ben kendi oturduğum yeri söyleyeyim. Ben onu 50 defa söyledim, dedik ya buraya bir semt sahası. Eskiden orada semt sahası vardı ama şimdi semt sahası yok. Çocuklar ne yapsın? Çocuklar gidiyorlar, demin de bahsettim, futbol oynamaya gidiyorlar, büyükler var küçükler orada çocuklar bakıyor."

Karaduman’ın bu sözleri üzerine geçmiş yıllardaki imkanlar ile günümüzü kıyaslayan Aziz Yiğit, "Bizim mesela bizim çocukluğumuzda mahalle maçları yapılırdı, mahalleler arası turnuvalar yapılırdı. Bugün bakıldığında hangi mahallede bir mahalle maçı var Şenol?" sorusunu yöneltti. Spor yorumcusu Şenol Karaduman ise bu soruya eski antrenörleri yâd ederek şöyle yanıt verdi:

"Yok hocam. Ben işte ben bugün yine aynısını söylüyordum arkadaşlara bir kaleciye dedim ya dedim: 'Ne şanslısınız.' 'Şenol ağabey niye?' 'Ya biz bu toprak sahalarda' dedim, İzzettin Hoca'ya dedim işi gücü rast gelsin, Rabbim sağlık, sıhhat versin, İzzettin Hocama da... İzzettin Hocam ipi çekerdi böyle, topu atardı, biz o topu üstüne böyle paldır küldür atlardık, topu yakalardık dedim. 'Siz ne kadar şanslısınız' dedim. 'Ama bu şansı da iyi değerlendiremiyorsunuz' dedim yani. Bir dedi: 'Şenol ağabey dedi şudur budur' dedi. Yani gerçekten şu andaki imkân çok daha fazla, bizim zamanımızda o imkân yoktu hocam."

"HALI SAHALAR ÇÖZÜM DEĞİL, ŞEKER FABRİKASI ALANI BOMBOŞ DURUYOR"

Belediyelerin deprem sonrasında konteyner kent alanlarına ya da mahallelere inşa ettiği halı sahaların profesyonel ya da amatör futbol altyapısı için yeterli olmadığını savunan usta yorumcu Aziz Yiğit, kentin göbeğinde atıl vaziyette bekleyen devasa arazileri işaret etti. Şeker Fabrikası ve İnönü Üniversitesi arazilerinin neden değerlendirilmediğini sorgulayan Yiğit, konuşmasında şu çarpıcı tespitleri paylaştı:

"Halı sahalar futbolda çözüm değil, futbolcu yetiştirmek için çözüm değil. Ama bunu oralara yaparsınız. Bakın Avrupa'nın birçok ülkesinde, özellikle bu çimlerin yetişmediği ülkelerde tamamen sentetik saha. Ama sentetik sahanın altındaki o drenajı o kadar doğru yapmışlar ki senin normal o çim sahalardan daha kaliteli, daha yani organik. Mesela bir örnekten de vereyim: Orduzu Pınarbaşı'ndaki Malatyaspor'un oradaki o çim sahanın altına, biz o zaman ısrarla 'Buraya asfalt dökmeyin' dedik, asfaltı döküp üstüne şeyi sentetiği sürdüler, yaptılar. Çok insan sakatlandı orada. Ama şu an bizim kısa vadede, orta vadede, uzun vadede yapılacak işlerin mutlaka yapılması lazım. Normalde bakın üniversite sahası var atıl durumda. Üniversite sahasını değerlendiremiyoruz. Bugün Yeşilyurt'ta saha var, içerisinde konteynerler var, orayı değerlendiremiyoruz. Yani var olanları değerlendiremiyoruz, eksiklerimiz çok."

Söz konusu boş alanların büyüklüğüne vurgu yapan Aziz Yiğit, Şenol Karaduman'ın geçmişte yıkılan Şeker ve Sümer statlarını hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Şimdi bir örnekleme vereyim: Mesela Şeker Fabrikası'nın içerisinde o kadar boş alanlar var ki sevgili Şenol. Gençlik Spor'un karşısında Şeker Fabrikası'nın alanları var, o kadar boş alanlar bomboş duruyor. Oralara en az yan yana iki tane futbol sahası sığar."

Gençliğin kurtuluşunun spordan geçtiğini hatırlatan Aziz Yiğit, son sözlerinde yetkililere seslenerek,

"İnşallah bunlar halledilir, büyüklerimizden de siyasilerimizden de sadece birbirlerini yemek yemelerinden ziyade Malatya gençliğine, çocuklarımıza, amatörlerimize, tesis saha, gençliğin heba olmaması için, uyuşturucunun kucağına düşmemesi için mutlaka ve mutlaka çocuklarımızın sporla iştigal etmesi için sadece futbol demiyorum; salon sporları, yüzme havuzları, kapalı spor salonları bunun yanında işte açık basketbol sahaları, açık voleybol sahaları bunlar çoğalmadıkça, bu çocukları spora yönlendirmediğimiz müddetçe maalesef hem sporcu çıkaramayız hem de çocuklarımızı kötü alışkanlıkların kucağından kurtaramayız"

diyerek Malatya’nın geleceği adına hayati bir uyarıda bulundu.