Malatya’da toplumsal farkındalık yaratmak adına çok özel bir etkinlik gerçekleştirildi. AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları, KADEM, Gülenyüzler Cafe, Yeşilay ve Down Sendromlular Derneği’nin güçlü iş birliğiyle düzenlenen “Geri Dönüşüm İçin Hep Beraber Boyuyoruz” programı, Sanat Sokağı’na adeta hayat verdi. Özel çocuklar ve gönüllü gençlerin atık malzemeleri boyayarak geri dönüşüme kazandırdığı etkinlikte, ortaya renkli ve umut dolu görüntüler çıktı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN SIFIR ATIK VURGUSU

Etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sürdürülebilir bir dünya için geri dönüşümün önemine dikkat çekti:

Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Demet Akbaş: İnsana ve topluma dokunan her noktada var olmaya gayret ettiklerini belirterek, projede yer almaktan onur duyduklarını ifade etti.

İnsana ve topluma dokunan her noktada var olmaya gayret ettiklerini belirterek, projede yer almaktan onur duyduklarını ifade etti. Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı: Temel gayelerinin sıfır atık çerçevesinde farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyerek, "Özel çocuklarımızın geri dönüşüm malzemeleriyle neler başarabileceğini herkese göstermek istedik" dedi ve Milletvekili Ölmeztoprak’a destekleri için teşekkür etti.

Temel gayelerinin sıfır atık çerçevesinde farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyerek, dedi ve Milletvekili Ölmeztoprak’a destekleri için teşekkür etti. Malatya KADEM Başkanı Saliha Sırma: Özel çocuklarla yapılan projelerin kendileri için her zaman ayrıcalıklı olduğunu vurgulayarak, KADEM olarak tüm faaliyetlerinde sıfır atık bilincini yaygınlaştırma kararlılıklarını yineledi.

MİLLETVEKİLİ ÖLMEZTOPRAK "EN KALICI ŞEY GÖNÜL BAĞLARIDIR"

Etkinlikte özel çocuklarla birlikte objeleri boyayarak farkındalık hareketine destek veren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, burada ortaya konulan ortak emeğin çok değerli birer hatıra olduğunu belirtti.

Ölmeztoprak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle özel ilgi ve desteğe ihtiyaç duyan evlatlarımızın üretme azmine, heyecanına ve yüzlerindeki mutluluğa ortak olmaktan büyük bir gurur duyduk. Özel kardeşlerimizin etrafa saçtığı saf ve masum sevgi bu program vesilesiyle bir kez daha somutlaştı. Malatya’mızın birliği, beraberliği ve gelişimi adına durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

"MALATYA’DA İMAR SÜRECİ ÇEVRE HASSASİYETİYLE İLERLİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle Malatya’da devam eden imar, inşa ve ihya sürecine değinen Milletvekili Ölmeztoprak, bu çalışmaların çevre hassasiyetiyle yürütüldüğünü ifade etti. Emine Erdoğan’ın himayesinde küresel bir vizyona dönüşen Sıfır Atık Projesi’nin önemini hatırlatan Ölmeztoprak; doğaya, canlıya ve hayata saygı misyonuyla hareket ettiklerini ve bu anlamlı uluslararası projenin yansımalarının Malatya’da güzel etkinliklerle can bulmaya devam edeceğini vurguladı.