Malatya genelinde ulaşım ağını güçlendirmek, şehir içi trafiği rahatlatmak ve kırsal bölgelerle merkez arasındaki mesafeleri kısaltmak amacıyla yürütülen yol yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçesinde çok stratejik bir noktada başlattığı yol açma ve genişletme çalışmalarıyla bölgenin ulaşım çehresini kökten değiştiriyor. Üzümlü Mahallesi merkezli yürütülen bu hummalı çalışma, sürücülere zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak yepyeni bir alternatif rota sunuyor.

HEM GENİŞ HEM KONFORLU 2 BİN 500 METRELİK DEV GÜZERGÂH

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekipleri tarafından sahada yürütülen çalışmalarda, 2 bin 500 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde modern bir yol aksı inşa ediliyor. Özellikle mevcut yolların dar olması nedeniyle zaman kaybeden ve zorlanan sürücüler için bu yeni hat, adeta bölgenin can damarı olacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte birbiriyle entegre olacak ve aralarındaki ulaşım süresi ciddi oranda düşecek kritik bölgeler şunlar:

İnönü Üniversitesi kampüs hattı ve çevresi

kampüs hattı ve çevresi Gülümuşağı Mahallesi

Mahallesi Fırıncı Mahallesi

Mahallesi Üzümlü Mahallesi

Mahallesi Beydağı (Mamurek) Mahallesi

Sürücüler İçin Önemli Not (Adıyaman Geçişi): Bu yeni rota sadece Malatya içi mahalleleri birbirine bağlamakla kalmıyor; aynı zamanda Malatya'dan komşu şehir Adıyaman’ın Sincik ilçesine geçiş yapmak isteyen sürücüler için de en kestirme ve en konforlu alternatif güzergahlardan biri haline geliyor.

MUHTAR KADİR AKDAĞ "BU YOL SADECE ÜZÜMLÜ’NÜN DEĞİL, TÜM BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Büyükşehir ekiplerinin gece gündüz demeden sahada yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden Üzümlü Mahallesi Muhtarı Kadir Akdağ, projenin bölge halkı için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu anlattı. Yolun 15 metrelik genişliğine ve stratejik konumuna dikkat çeken Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri şu an Üzümlü mahallemizde gerçekten çok geniş ve modern bir yol açıyor. Bu yolu sadece biz kullanmayacağız; Gülümuşağı, Fırıncı, Beydağı mahalle sakinleri, hatta Adıyaman’ın Sincik ilçesine gitmek isteyen sürücüler de bu rotayı tercih edecek. Ekipler dur durak bilmeden çalışıyor. Birçok mahalle yolu bu kesişim noktasından geçeceği için burası bölgenin yeni ana arteri olacak. Şimdiden emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e ve tüm ekibine mahallem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

ÇALIŞMALARDA SON DURUM NE?

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgilere göre; 2.5 kilometrelik güzergahta yol açma, genişletme ve zemin güçlendirme çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Altyapı ve zemin düzeltme işlemlerinin hemen ardından, yolun kısa süre içinde asfalt serim aşamasına getirilerek tamamen trafiğe açılması planlanıyor.