Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart’tan bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım’ın cinayete kurban gittiğini açıklamıştı. Kan donduran olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin bir numaralı şüphelisi A.A. ile birlikte 5 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

CENAZE HENÜZ BULUNAMADI

Cinayetin itiraf edilmesine veya delillerin bu yönü göstermesine rağmen, 19 yaşındaki Aysel Yıldırım’ın cansız bedenine henüz ulaşılamadı. Talihsiz genç kızın cenazesini bulmak için emniyet ve arama kurtarma ekipleri alarm durumunda.

Çalışmaların özellikle Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi ve çevresinde yoğunlaştığı öğrenildi. Belirlenen stratejik noktalarda kadavra köpekleri ve teknik ekipmanlarla yürütülen arama faaliyetleri aralıksız sürüyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Kamuoyunda infial yaratan Aysel Yıldırım cinayetinin arkasındaki asıl neden henüz netlik kazanmadı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. Sır perdesini aralayacak olan adli süreç ve arama çalışmalarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.