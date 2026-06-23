Siyah-beyazlı ekiple yollarını ayıran 30 yaşındaki deneyimli oyun kurucu, sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal veda mesajıyla taraftarlara seslendi.

"BAŞIM DİK, GÖZLERİM DOLU AYRILIYORUM"

Beşiktaş GAİN formasıyla başarılı bir dönemi geride bırakan Yiğit Arslan, ayrılık kararının ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu kulüpte kardeşler, abiler ve dostlar edindim; taraftarlarımızla güçlü bağ kurdum. Allah'a çok şükür, bunları başım dik, gözlerim dolu ve içim rahat bir şekilde yazıyorum."

YİĞİT ARSLAN KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Trabzonspor'un yeni transferi Yiğit Arslan'ın başarılarla dolu kariyer yolculuğu ve öne çıkan istatistikleri:

Doğum Tarihi ve Boyu: 12 Mayıs 1996 doğumlu olan Yiğit Arslan, 1.98 cm boyundadır.

Pozisyonu: Sahada hem shooting guard (şutör gard) hem de small forward (kısa forvet) olarak görev yapabilmektedir.

Altyapı: Türk basketbolunun köklü kulüplerinden TOFAŞ altyapısından yetişmiştir.

KARİYERİNDEKİ ALTIN SAYFALAR VE BAŞARILARI

Milli Takım Başarıları: 2014 yılında Konya'da düzenlenen U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Ay-Yıldızlı formayla zirveye çıktı. 2015 yılında ise U19 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda bronz madalya sevinci yaşadı.

Eurocup Rekoru: TOFAŞ forması giydiği dönemde Gran Canaria karşısında 7/8 üç sayı isabetiyle 21 sayı üreterek kariyer rekorunu kırdı.

Galatasaray Dönemi: 2019-2021 yılları arasında Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen yetenekli oyuncu, burada sergilediği performansla istikrarlı grafiğini sürdürdü.

All-Star Şampiyonlukları: Basketbol Süper Ligi All-Star organizasyonlarında hem 2017 hem de 2018 yıllarında Yetenek Yarışması'nın şampiyonu olmayı başardı.

A Milli Takım: Alt yaş kategorilerindeki üstün performansının ardından 2017 yılından bu yana aralıksız olarak A Milli Basketbol Takımı forması giymektedir.