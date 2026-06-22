Araç sahiplerinin maliyet kalemleri arasında en büyük payı tutan akaryakıt fiyatları, hem uluslararası piyasalardaki brent petrolün seyri hem de yurt içindeki döviz kuru hareketleri sebebiyle sürekli bir değişim dinamiği barındırıyor. Küresel enerji piyasasındaki hareketliliğin yanı sıra vergi düzenlemelerinin de etkisiyle şekillenen pompadaki rakamlar, sürücülerin her gün ilk kontrol ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Haftanın ilk gününde fiyat listelerinde yeni bir güncelleme olup olmadığını merak eden yurttaşlar için istasyonlardaki tabelalar son şeklini aldı.

KÜRESEL DALGALANMALAR VE POMPAYA ETKİSİ

Enerji piyasalarında yönü belirleyen brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki oynaklık, rafineri maliyetleri üzerinden doğrudan akaryakıt istasyonlarına yansıyor. Son dönemde hem küresel riskler hem de yurt içindeki ÖTV düzenlemeleri fiyatlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuştu. Yeni haftanın ilk gününde piyasalardaki bu hareketliliğe rağmen benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim kararı uygulanmadı. Rakamların sabit kalmasıyla birlikte yurttaşlar yaşadıkları şehirlerdeki güncel fiyatları incelemeye başladı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL TABELA RAKAMLARI

Fiyatların sabit kalmasının ardından büyük şehirlerdeki güncel listeler de net bir biçimde tablolara yansıdı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 62,19 lira, Anadolu Yakası'nda ise 62,03 liradan alıcı buluyor. Aynı kentte motorin fiyatları sırasıyla 64,45 lira ve 64,29 lira seviyesinde seyrediyor. LPG fiyatları ise Avrupa Yakası'nda 31,99 lira, Anadolu Yakası'nda 31,39 lira olarak belirlendi.

Ankara'da depo doldurmak isteyen sürücüler için benzin 63,14 lira, motorin 65,55 lira ve LPG 31,97 liradan satılıyor. İzmir'deki istasyonlarda ise benzinin litresi 63,42 lira, motorinin litresi 65,82 lira ve otogazın litresi 31,79 lira olarak tabelalarda yer alıyor. Yoğun turizm hareketliliğinin yaşandığı Muğla'da ise benzin 63,92 lira, motorin 66,32 lira ve LPG 31,84 lira seviyesinden işlem görüyor.

BÖLGESEL FİYAT FARKLILIKLARININ NEDENLERİ

Türkiye genelinde 81 ilde akaryakıt fiyatlarının birebir aynı olmaması sürücülerin merak ettiği konuların başında geliyor. Kentler arasındaki bu küçük fiyat oynamalarının temelinde lojistik ve dağıtım süreçleri yatıyor. Rafinerilerden çıkan ürünlerin şehirlere ulaştırılmasında harcanan nakliye maliyetleri ile şirketlerin bölgesel bazda uyguladığı dağıtım giderleri, pompa fiyatlarında kuruş bazlı farklılıkların oluşmasına neden oluyor. Arz ve talep dengesiyle birlikte bu yerel unsurlar, her ilin kendine has bir akaryakıt tarifesine sahip olmasını beraberinde getiriyor.