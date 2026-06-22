Malatya iş gücü piyasasının son 4 yılına ışık tutan resmi istatistikler, kentte istihdam ve işsizlik dengelerinin nasıl büyük bir değişimden geçtiğini ortaya koydu. 2022 yılından 2025 yılına kadar uzanan süreçte; yaşanan bölgesel krizler, toparlanma dönemleri ve ekonomik hareketlilik, istihdam ile işsizlik oranlarına doğrudan yansıdı.

Veriler incelendiğinde kent ekonomisinin kırılma noktaları net bir şekilde göze çarpıyor:

2022 VE 2023 (DEPREM DÖNEMİ ETKİSİ)

2022 yılında yüzde 45,9 olan istihdam oranı, büyük depremlerin yaşandığı 2023 yılında yüzde 43,9’a geriledi. İşgücüne katılma oranı da yüzde 49,5'ten yüzde 46,9'a düştü. Bu dönemde işsizlik oranının yüzde 7,2'den yüzde 6,4'e gerilemesi ise göç ve iş gücü piyasasından çekilmelerin bir yansıması olarak kayıtlara geçti.

2024 (BÜYÜK REKOR VE TOPARLANMA)

2024 yılı, Malatya için son dönemin en parlak yılı oldu. İstihdam oranı rekor kırarak yüzde 48,8’e, işgücüne katılma oranı yüzde 51,7’ye yükselirken; işsizlik oranı yüzde 5,6 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

2025 (YENİDEN DALGALANMA)

Son bir yıla gelindiğinde ise ibre yeniden yön değiştirdi. 2024'teki zirvenin ardından 2025 yılında istihdam yüzde 46,3’e, işgücüne katılım yüzde 50,2’ye geriledi. İşsizlik oranı ise son 4 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,8'e tırmandı.

Malatya'nın 4 yıllık iş gücü serüveni, kentin ekonomik şoklara açık yapısını ve ardından gelen toparlanma dinamiklerini gösteriyor.