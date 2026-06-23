Ekonominin ve güvenli limanın kalbi Malatya’da hareketli seyrini sürdürüyor. Malatya Kuyumcular Odası’nın canlı ekranına yansıyan en son verilere göre, serbest piyasadaki alım ve satım dengesi netleşti.

Peki, Malatya'da çeyrek altın bugün ne kadar? 22 ayar bilezik kaç TL’den el değiştiriyor? İşte Malatya’daki kuyumcuların referans aldığı o en güncel fiyat listesi:

MALATYA GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Malatya piyasasındaki kuyumcularda geçerli olan anlık altın fiyatları şu şekilde şekillendi:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6.180 TL — Satış 6.380 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.670 TL — Satış 6.090 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.480 TL (Satış fiyatı belirtilmedi)

Çeyrek Altın: Alış 9.990 TL — Satış 10.410 TL

Yarım Altın: Alış 19.980 TL — Satış 20.820 TL

Liralık Altın: Alış 39.960 TL — Satış 41.640 TL

Ata Lira: Alış 41.100 TL — Satış 42.830 TL

Cumhuriyet Altını (2.5): Alış 99.900 TL — Satış 104.100 TL

Açıklanan son canlı borsa verilerine göre, Malatya'da 24 ayar has gram altın 6.180 TL'den alınırken, 6.380 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Özellikle evlilik ve nişan hazırlığındaki vatandaşların yakından takip ettiği 22 ayar bileziğin satış fiyatı ise 6.090 TL olarak kayıtlara geçti. Küçük ve orta vadeli yatırımcının vazgeçilmezi olan çeyrek altın ise 10.410 TL'lik yeni satış fiyatıyla piyasada işlem görmeye devam ediyor.