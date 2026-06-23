Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika verilerine göre, bugün saat 03:29’da merkez üssü Malatya Kale (Akuşağı) olan bir deprem meydana geldi.

Yerin 2.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 2.7 olarak ölçüldü. Kısa süreli hissedilen deprem bölgede paniğe neden olmazken, vatandaşlar gece boyunca yaşanan diğer depremleri de yakından takip etti. İşte Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde kaydedilen son depremler…

23 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

ELAZIĞ (Ilıncak - Sivrice): Saat 08:08 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 12.1 km

KONYA (Karadiğinderesi - Meram): Saat 07:20 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 7.9 km

MUŞ (Omcalı - Varto): Saat 07:12 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 5.3 km

GÜRCİSTAN: Saat 07:07 | Şiddet: 4.0 | Derinlik: 2.2 km

YUNANİSTAN: Saat 06:55 | Şiddet: 4.1 | Derinlik: 4.4 km

MANİSA (Soğukyurt - Alaşehir): Saat 06:11 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 15.6 km

BALIKESİR (Çıkrıkçı - Sındırgı): Saat 05:19 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 12.4 km

BOLU (Hocaş - Seben): Saat 04:59 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 9.9 km

EGE DENİZİ: Saat 04:32 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 14.4 km

KÜTAHYA (Hasanlar - Hisarcık): Saat 03:56 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 15.3 km

MALATYA (Akuşağı - Kale): Saat 03:29 | Şiddet: 2.7 | Derinlik: 2.2 km

EGE DENİZİ: Saat 03:20 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 12.3 km

KAHRAMANMARAŞ (Tatlar - Nurhak): Saat 02:45 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 28.4 km

KAHRAMANMARAŞ (Şahinkayası): Saat 02:27 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 22.5 km

KONYA (Sarıkız - Meram): Saat 02:21 | Şiddet: 2.7 | Derinlik: 2.5 km

ADANA (Akoluk - Feke): Saat 01:31 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 5.0 km

BİNGÖL (Şenköy - Yedisu): Saat 01:18 | Şiddet: 3.2 | Derinlik: 3.8 km

KÜTAHYA (Güney - Simav): Saat 00:41 | Şiddet: 0.5 | Derinlik: 20.2 km

NİĞDE (Pınarbaşı - Çamardı): Saat 00:03 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 5.5 km

Malatya ve çevresindeki sismik hareketliliğin bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle zaman zaman devam ettiği belirtilirken, uzmanlar vatandaşların yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.