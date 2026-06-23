Haftanın ikinci gününde ekonomi, sağlık ve yargı dünyasının gözü kulağı Resmi Gazete kararlarındaydı. 23 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete, yürütme ve idare bölümündeki kritik iki yeni yönetmelikle yayımlandı. Bugün yayımlanan kararlarda, doğrudan vatandaşı ve finans sektörünü etkileyecek yeni kurallar ilan edildi.

Peki, bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var? İşte yeni yönetmelikler, AYM kararları ve ilan bölümünün tüm detayları...

1. KRİTİK SEKTÖR: EVDE SAĞLIK VE PALYATİF BAKIMDA YENİ DÖNEM

Sağlık sektörünü ve binlerce hastayı yakından ilgilendiren dev adım bugün atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik resmen yürürlüğe girdi.

Bu yeni yönetmelik ile birlikte:

Evde sağlık hizmetlerinin sunumu ve hastaneler arası koordinasyon süreçleri sil baştan yenilendi.

Palyatif bakım (yaşamı tehdit eden hastalıklarda destek tedavisi) hizmetlerinin standartları ve kalite kriterleri yeniden belirlendi.

Hizmet alım süreçleri ve hasta takip sistemine dair yeni kurallar yasal çerçeveye oturtuldu.

2. KRİTİK SEKTÖR: SİGORTA DÜNYASINA YENİ GÖZETİM KURALLARI

Günün en çok merak edilen ve finans/sigorta piyasalarını hareketlendirecek bir diğer düzenlemesi ise sigorta gözetim sisteminde oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle birlikte:

Sigorta verilerinin işlenmesi, bilgi güvenliği ve merkezle yapılacak veri paylaşımlarına yeni kurallar getirildi.

Merkezin gözetim ve denetim yetkileri, değişen finansal teknolojilere uyumlu hale getirildi.

YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN 5 YENİ KARAR

Bugünkü Resmi Gazete'de yargı dünyasını yakından ilgilendiren, emsal niteliğindeki 5 farklı Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı yer aldı. İlgili başvuru numaraları ve kararlar şu şekilde ilan edildi:

Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2026/25, K: 2026/25 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2023/1011 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2023/47320 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/1/2026 Tarihli ve 2021/18451 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/1/2026 Tarihli ve 2024/63094 Başvuru Numaralı Kararı

23 HAZİRAN 2026 RESMİ GAZETE İLÂN BÖLÜMÜ VE MERKEZ BANKASI VERİLERİ

Piyasaları ve yatırımcıları yakından ilgilendiren ilan bölümünde ise yargı, ihale ve Merkez Bankası'nın günlük mali verileri yer aldı:

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

Merkez Bankası Duyurusu: T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri de ekonomi takibi yapanlar için güncel listeyle paylaşıldı.