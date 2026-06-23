Malatya’da 23 Haziran 2026 Salı günü planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak. Farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde çok sayıda mahalle elektriksiz kalacak.

BATTALGAZİ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Battalgazi ilçesinde Kemerköprü Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında müteahhit kaynaklı işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Beydağı, Gülümuşağı, Uluköy, Fırıncı ve Üzümlü mahallelerinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müteahhit kaynaklı işletme bakım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Bulutlu, Hisartepe, Kapıkaya, Merdivenler, Pelitli, Tanışık ve Hacıhaliloğluçiftliği mahallelerinde de 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak.

YEŞİLYURT İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yeşilyurt ilçesinde Gündüzbey, Üçgöze ve Salkonak mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müteahhit kaynaklı işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Yetkililer, planlı çalışmaların belirtilen saatler içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtirken, vatandaşların elektrik kesintilerinden kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiğini ifade etti. Elektrikle çalışan cihazların korunması ve günlük planlamaların kesinti saatlerine göre yapılması tavsiye ediliyor.