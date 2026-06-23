Malatya hava durumu raporlarında bugün hareketli saatler yaşanıyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretse de ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

İşte saat saat yaşanacak hava olayları ve kritik detaylar:

Sabah Saatlerine Dikkat: Sabah saatlerinden itibaren öncelikle Malatya, Adıyaman ve Tunceli çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar başlayacak.

Öğleden Sonra Bölge Geneline Yayılıyor: Öğle saatlerinden itibaren ise yağış dalgası tüm bölgeyi etkisi altına alacak.

Aniden Bastıracak Yerel Dolu: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte, bölge genelinde yer yer yerel dolu yağışı görülme riski oldukça yüksek.

Kuvvetli Yağış Alarmı: Meteoroloji uzmanları, beklenen yağışların yer yer çok kuvvetli olacağını belirterek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

70 Km Hızla Esecek Fırtına: Rüzgar normalde kuzeyden orta kuvvette esecek; ancak yağış anında rüzgarın hızı 40-70 km/saat fırtına seviyesine ulaşacak.

Sürücüler ve Vatandaşlar Dikkat: Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar ile fırtına gibi olumsuzluklara karşı şimdiden tedbirli olunması gerekiyor.

MERKEZ VE İLÇLELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29°C

Akçadağ: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28°C

Arapgir: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27°C

Arguvan: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27°C

Battalgazi: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30°C

Darende: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28°C

Doğanşehir: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27°C

Doğanyol: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33°C

Hekimhan: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27°C

Kale: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30°C

Kuluncak: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26°C

Pütürge: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31°C

Yazıhan: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31°C

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30°C