Malatya’da haftanın ikinci gününde acil ilaç temini yapmak veya sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, şehirdeki nöbetçi eczaneleri araştırmaya başladı. 23 Haziran Salı günü boyunca hizmet verecek nöbetçi eczaneler vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için açık olacak.



BATTALGAZİ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Battalgazi ilçesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için hizmet verecek açık eczaneler:

ASYA ECZANESİ

Adres: Hidayet Mahallesi, Taştepe Caddesi 49/B, Sarıcıoğlu Muhtarlığı karşısı, Çarşamba Pazarı bitimi, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0535 459 01 31

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

FERAH ECZANESİ

Adres: Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi No:35/C, Battalgazi Devlet Hastanesi yanı, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0422 324 18 74

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

YEŞİLYURT NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için hizmet verecek açık eczaneler:

CEMSULTAN ECZANESİ

Adres: İstasyon civarı, Kömür Tevzi Yolu, Tektut Kebap ilerisi, Yeşilyurt/Malatya

Telefon: 0422 527 55 55

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

GÜNGÖR ECZANESİ

Adres: Güngör Caddesi, Çevreyolu Fahri Kayahan girişi, Petrol Ofisi karşısı, Çarşı Market bitişiği, Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya

Telefon: 0422 325 62 82

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için hizmet verecek açık eczane bilgisi:

ATALAN ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No:15/A, Eski Malatya Semt Polikliniği karşısı, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0534 337 04 44

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Nöbetçi eczanelere gitmeden önce, özellikle ilaç temini ve yoğunluk durumu hakkında bilgi almak için yukarıda yer alan telefon numaralarından eczanelerle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Acil sağlık ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.